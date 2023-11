Fluchtversuch auf Flugzeugtragfläche (VIDEO)

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag auf dem Louis-Armstrong-Flughafen in New Orleans. Ein 38-jähriger Passagier einer Southwest Airlines Maschine entschloss sich, vor dem Start eine unorthodoxe Ausstiegsmethode zu wählen: Durch den Notausgang, über die Tragfläche und schließlich auf den Asphalt.

Die Maschine war noch am Gate, als der Mann seinen spontanen Ausstiegsplan in die Tat umsetzte. Nachdem der Notausgang geöffnet war, kletterte er auf die Tragfläche und sprang von dort auf den Boden. Seine Flucht endete jedoch abrupt, als er von mehreren Flughafenmitarbeitern gestoppt und überwältigt wurde.

Auf Rollfeld überwältigt

Ein Mitreisender, Zed Webster, berichtete dem Sender CNN von einer vorherigen Auseinandersetzung zwischen zwei Passagieren. Er befürchtete, dass die Situation eskalieren könnte und dokumentierte das Geschehen mit seinem Smartphone. Auf seinem Video ist zu sehen, wie der Mann auf dem Rollfeld überwältigt wird.

Die Polizei beschrieb den Mann als „verwirrt und sich seiner Umgebung nicht vollständig bewusst“. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, um zu klären, ob er sich in einer psychischen Notlage befand. Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass der Mann etwas im Flugzeug zurückgelassen hatte. Auch Waffen wurden bei ihm nicht gefunden. Die Ermittlungen wurden an die Bundesbehörden übertragen, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass der Mann angezeigt werde.

Niemand verletzt

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines entschuldigte sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten. Ein Sprecher der Fluggesellschaft dankte der Crew für ihr professionelles Handeln. Trotz des Vorfalls wurde niemand verletzt.

Die Passagiere erreichten ihr Ziel Atlanta mit einer Verspätung von rund zwei Stunden. Sie wurden mit einem anderen Flugzeug befördert, das kurz vor Mitternacht landete.