Geburt im Flugzeug: Passagierin gebärt Baby auf dem Rollfeld (VIDEO)

Ein ungewöhnliches Ereignis auf einem Pegasus Airlines-Flug in Istanbul erregt weltweit Aufmerksamkeit. Eine Frau bringt kurz vor dem Start ein Baby zur Welt, unterstützt von medizinischem Personal und Passagieren. Die dramatischen Szenen wurden gefilmt und verbreiten sich rasant im Internet.

Ein außergewöhnliches Ereignis ereignete sich kürzlich auf einem Pegasus Airlines-Flug am internationalen Flughafen „Sabiha Gokcen“ in Istanbul. Eine nicht genannte Frau, die gerade an Bord gegangen war, bekam plötzlich Wehen und rief um Hilfe. Die dramatischen Szenen wurden gefilmt und haben sich schnell im Internet verbreitet.

Die Frau bekam intensive Wehen, während die Crew die letzten Vorbereitungen für den Start nach Marseille traf. Die Stewardessen reagierten schnell und brachten die Frau in den hinteren Teil des Flugzeugs. Das an Bord befindliche medizinische Personal griff ein und sorgte dafür, dass die Geburt bestmöglich verlief.

Die Aufnahmen aus dem Flugzeug, die im Internet aufgetaucht sind, zeigen das medizinische Team, das bei der Geburt vor den Augen der verblüfften Passagiere half. Besonders rührend ist die Tatsache, dass die Passagiere vor Ort Babykleidung als Geschenk für die Mutter sammelten.

Nach der Geburt wurde das Neugeborene mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Pflege gebracht. Die Passagiere feierten das aufregende Ereignis mit Rufen und Applaus. Dieses ungewöhnliche Ereignis, das Anfang des Monats aufgezeichnet wurde, hat sowohl Interesse als auch Unterhaltungswert hervorgerufen und zeigt die Menschlichkeit und das Mitgefühl, das in solch unerwarteten Situationen zum Vorschein kommen kann.