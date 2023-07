Serbisches Auto in Kroatien: Nachricht sorgt für gemischte Reaktionen

Trotz der scheinbaren Eintritt in eine Ära des Friedens auf dem Balkan, lauert immer noch eine latente Bedrohung für Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen in Kroatien , und zwar sowohl in der Hauptstadt Zagreb als auch an der Adriaküste.

Aktuell macht in den sozialen Netzwerken ein Foto die Runde und löst Diskussionen aus. Es zeigt eine Nachricht, die auf dem Fahrzeug eines Besitzers mit Belgrader Kennzeichen in Zagreb prangt – eine ungewöhnliche Maßnahme zur Beruhigung befürchteter Reaktionen.

Auf dem besagten Fahrzeug ließ sich die Nachricht lesen: „Entschuldigen Sie, wir sind australische Touristen,“ eine Aussage, die viele überraschend und einige offenbar verärgert fanden. Gleichzeitig gab es Stimmen, die der Ansicht waren, die Reisenden hätten womöglich eine geschicktere Lösung finden können.

Unter den zahlreichen Reaktionen waren Kommentare wie: ,,Plot-Twist: Cetniks-Emigration“ oder ,,Es wäre am besten, wenn sie bei der Verwendung von Google Translate Englisch in Serbisch ausgewählt hätten und dieser ihnen die Übersetzung in Kyrillisch geboten hätte, und sie es so geschrieben hätten“. Ein anderer wies auf einen sprachlichen Knick hin und betonte: ,,Fehler von Anfang an, die Kroaten sagen ‚tut mir leid‘ (oprostite), nicht ‚Entschuldigung‘ (izvinite)“.

Es wurde auch der universelle Konsens hervorgehoben, dass ,,Trottel“ überall zu finden sind, sodass manche nie zu Schaden kommen, während andere genau auf die Art von Menschen treffen, die dazu geneigt sind, Autos ins Meer oder einen Fluss zu stoßen. Aber auch humorvolle Reaktionen ließen nicht auf sich warten. Ein Kommentator erzählte beispielsweise von einem starken Kommentar in Bezug auf die Sicherheit von Autos mit Zagreber Kennzeichen in Novi Sad.

Er zitierte: ,,Der stärkste Kommentar war für mich, als die Kroaten nachfragten, ob es sicher sei, mit Zagreber Kennzeichen Novi Sad zu besuchen, wo ihnen jemand ungefähr sagte: ‚Hör zu, ich lebe in Novi Sad und habe Verwandte, die jeden Monat, zwei mit ihren Autos aus Zagreb kommen, und jedes Mal steche ich ihre Reifen auf.'“