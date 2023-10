Diese WienerInnen erhalten jetzt 200 Euro extra von der Stadt

Ab dem 19. Oktober beginnt die automatische Auszahlung der Wiener Wohnunterstützungspauschale. 48 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Um die Wiener bei der Bewältigung der Teuerung zu unterstützen, stellt Wien im Herbst eine Reihe von Maßnahmen zur Verfügung. Kostenübernahmen für Mietrückstände zur Verhinderung von Wohnungsverlust, Kostenübernahmen bei Energierückständen sowie zielgerichtete Hilfen für Wienerinnen und Wiener mit geringeren Einkommen.

200 Euro

„Nach Auszahlung des Wiener Wohnbonus von 200 Euro an über 639.000 Haushalte im Sommer startet jetzt die Wiener Wohnunterstützungspauschale. Und sie ist genau das, was die Betroffenen jetzt brauchen. Eine Hilfe ohne jede Bürokratie, die völlig automatisch ausbezahlt wird. Darüber hinaus kommen nun auch die ersten Energie-Jahresabrechnungen bei den Wienerinnen und Wiener an. Darum wird die Energieunterstützung Plus, bei der die Stadt bis zu 500 Euro an Rückständen übernimmt, bis Jahresende verlängert, um auch hier Notsituationen zu vermeiden. So unterstützen wir all jene, die diese Unterstützung jetzt dringend benötigen.“ erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

Inflation in Österreich

Die hohe Inflation in Österreich stellt immer noch sehr viele Menschen vor enorme Herausforderungen. Sie liegt hierzulande um die Hälfte höher als im EU-Durchschnitt und gehört zu den höchsten Raten in Europa. Sozialstadtrat Peter Hacker betont, „Die Wiener Stadtverwaltung hat bei allen vergangenen Unterstützungsleistungen vor allem eines bewiesen: Dass sie, wenn es darauf ankommt, rasch, unbürokratisch und mit hoher Präzision allen unter die Arme greift, die es brauchen.“

Unterstützungslösungen

Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien, hebt die erfolgreiche Umsetzung hervor, „Wir haben unter enormen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasche und umfassende Unterstützungslösungen erarbeitet und für die Wienerinnen und Wiener umgesetzt. Die positive Resonanz und überwältigende Zahlen bei der Inanspruchnahme zeigen uns, wie gut die Verfahren aufgesetzt wurden und vor allem in der Delogierungsverhinderung aktuell umgesetzt werden.“

Auszahlung

Die Wiener Wohnunterstützungspauschale 23 wird automatisch an Wiener Mindestsicherungsbeziehende, Beziehende von Leistungen aus dem Arbeitslosen-Versicherungsgesetz, Wohnbeihilfenbeziehende sowie Ausgleichszulagenbezieherinnen und -bezieher ausbezahlt. Der Erhalt dieser Unterstützung erfordert keinen eigenen Antrag und wird von den entsprechenden Ämtern im Auftrag der Stadt Wien abgewickelt. Die Überweisung erfolgt automatisch ab September 2023, und ein Budgetvolumen von rund 48 Millionen Euro steht dafür zur Verfügung.

Insgesamt 639.000 Haushalte haben bereits den Wiener Wohnbonus 23 erhalten, und die Energieunterstützung Plus wird bis Jahresende verlängert, um Notsituationen zu vermeiden. Zusätzliche Informationen und Antragsmöglichkeiten zu den Unterstützungsleistungen sind auf der offiziellen Website der Stadt Wien verfügbar.

