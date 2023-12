Taxifahrer überfährt Taube – Festnahme

Ein 50-jähriger Taxifahrer, der den Weg einer Taube mit seinem Taxi kreuzte, wurde von der Polizei festgenommen. Doch nicht etwa wegen eines Verkehrsdeliktes, sondern wegen eines Verstoßes gegen das Wildschutzgesetz.

An einer Ampel in der Metropole Tokio ereignete sich die kuriose Szene. Der Taxifahrer wartete geduldig auf das Grün der Ampel, als ein Schwarm Tauben die Straße für sich einnahm. Doch anstatt die Vögel passieren zu lassen, entschied sich der Fahrer für eine andere Vorgehensweise. Kaum wechselte die Ampel auf Grün, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr direkt in den Schwarm hinein. Eine Taube konnte dem heranrasenden Taxi nicht mehr ausweichen und wurde überfahren.

Diese Aktion brachte dem Fahrer nicht nur die Aufmerksamkeit der Passanten, sondern auch die der Polizei ein. Laut der japanischen Zeitung Mainichi Shimbun wurde er aufgrund eines Verstoßes gegen das Wildschutzgesetz festgenommen.

Tauben sollen ausweichen

Bei seiner Festnahme versuchte der Taxifahrer, sein Handeln zu rechtfertigen. „Straßen sind für Menschen da. Es liegt an den Tauben, den Autos auszuweichen“, argumentierte er laut Mainichi Shimbun.