Der Winter ist da: Bis zu -20 Grad in Österreich!

Bereiten Sie sich auf klirrende Kälte vor. Eine eisige Welle, geboren im Hochdruckgebiet der Nordsee, bahnt sich ihren Weg über Österreich und verspricht frostige Tage und Nächte.

Dienstag – Sonne und Wolken im Wechselspiel

Am Dienstag erfreut sich die Alpennordseite und das zentrale Bergland an viel Sonnenschein. Gleichzeitig breiten sich vom Südburgenland aus dichte Wolken bis ins Obere Murtal und über Kärnten bis ins Lienzer Becken aus. In einigen Tälern wie dem Rhein- und Inntal ist mit zähem Hochnebel zu rechnen. Auch im Westen ziehen am Nachmittag kompakte Wolken durch, doch es bleibt landesweit trocken. Der Wind weht mäßig, im Donauraum auch lebhaft aus Nord bis Ost. Mit -7 bis 0 Grad bleibt es frostig kalt.

Mittwoch – Strahlende Kälte

Der Mittwoch beginnt mit mäßigem bis strengem Frost. Vor allem im Norden und Osten scheint häufig die Sonne, in einigen Tälern sowie in den südlichen Becken halten sich lokale Nebel- und Hochnebelfelder. Am Nachmittag zeigt sich aber auch dort oft noch die Sonne. In Oberösterreich weht lebhafter Ostwind, am Alpenhauptkamm kommt vereinzelt leichter Südföhn auf. Nach häufig strengem Morgenfrost liegen die Höchstwerte zwischen -4 und +2 Grad.

Donnerstag – Sonnige Frosttage

Der Donnerstag präsentiert sich von seiner häufig freundlichen Seite. Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder scheint verbreitet die Sonne. Nur am Alpennordrand, vom Bodensee bis zur Eisenwurzen, hält sich gebietsweise zäher Hochnebel. Im Osten ziehen am Nachmittag Wolken durch. Es bleibt aber generell trocken. Meist weht nur noch schwacher Wind, nur im Nordosten frischt am Nachmittag lebhafter Westwind auf. Bei meist nur noch schwachem Wind steigen die Temperaturen auf -4 bis +3 Grad.

Die kommenden Tage wird uns die erste Kältewelle des Jahres in ihren eisigen Griff nehmen. Mit Temperaturen, die meist nicht über den Gefrierpunkt hinausgehen, ist verbreitet mäßiger bis strenger Frost zu erwarten. Besonders im Osten des Landes fühlen sich die Temperaturen aufgrund des starken Windes noch eisiger an. Packen Sie sich warm ein, denn frostige Tage und eisige Nächte stehen uns bevor.