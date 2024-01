Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Franz Beckenbauer, einer der prägenden Figuren des internationalen Fußballs, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Sein Einfluss auf den Sport, den er so sehr liebte, war unermesslich und wird noch lange nach seinem Tod spürbar sein.

Zuletzt hatte „der Kaiser“ mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Dies teilte seine Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Familie wird zitiert: „In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen.“

Auszeichnung als Ehrenbotschafter

Eine besondere Auszeichnung erhielt Beckenbauer am 4. März 2011, als ihm der Titel „Ehrenbotschafter des Kosovo“ verliehen wurde. Dieser Ehrentitel wurde ihm vom damaligen Präsidenten des Kosovo, Behxhet Pacolli, überreicht. Doch was genau hat Beckenbauer getan, um diese besondere Würdigung zu erhalten?

Beckenbauer hat sich intensiv für die Integration des kosovarischen Fußballs in die internationalen Verbände UEFA und FIFA eingesetzt. Dieser Einsatz war so bedeutend, dass er dafür geehrt wurde. „Die Auszeichnung als Ehrenbotschafter wird Beckenbauer für den Beitrag verliehen, den er für die Integration des kosovarischen Fußballs in UEFA und FIFA geleistet hat und auch weiterhin leisten wird“, erklärte Pacolli bei der Verleihung.

Kämpfer für den kosovarischen Fußball

Dieser Beitrag Beckenbauers zur Integration des kosovarischen Fußballs ist nicht nur ein Zeichen seiner Liebe zum Sport, sondern auch ein Ausdruck seines Engagements für Fairness und Gleichberechtigung auf dem Spielfeld. Seine Bemühungen haben dazu beigetragen, dass der Fußball im Kosovo heute eine international anerkannte Sportart ist und die kosovarischen Mannschaften auf der großen Bühne des Weltfußballs mitspielen können.

Beckenbauers Tod hinterlässt eine Lücke in der Fußballwelt, die schwer zu füllen sein wird. Doch sein Erbe wird weiterleben – in den Herzen der Fußballfans, in den Errungenschaften des kosovarischen Fußballs und in den Erinnerungen an einen Mann, der den Sport, den wir lieben, für immer verändert hat.