MS-Patientin teilt ihre Geschichte, um andere auf die frühen Symptome hinzuweisen

Angelina Kubero (27) wurde vor drei Jahren im Alter von 24 Jahren mit Multipler Sklerose diagnostiziert. Wie bei vielen MS-Patienten dauerte es Monate voller Unsicherheit, Notfallbesuche und Arztwechsel, bis die Krankheit festgestellt wurde. Angelina hofft nun, dass ihre Geschichte anderen helfen kann, die Krankheit früher zu erkennen.

Die Symptome, zu denen auch sogenannter Hirnnebel, häufige Migräne, anhaltende Schmerzen und Taubheitsgefühle in den Beinen gehören, wurden jahrelang als Angstzustände diagnostiziert. Angelina möchte nun, dass andere, die möglicherweise ähnliche Symptome aufweisen, auf MS getestet werden.

„Ich ging zum Arzt, in die Notaufnahme, zu einem Spezialisten, einem anderen Spezialisten und bekam keine Antworten. Sie sagten: Du siehst gut aus. Du siehst nicht krank aus. Alle deine Tests sind normal… Das Einzige, was sie mir sagten, war, dass es sich um Angstzustände handelte“, erklärt Angelina.

Im Jahr 2020 zeigte eine Magnetresonanztomographie multiple Läsionen in ihrem Gehirn, was darauf hinwies, dass sie an MS leidet. Die Krankheit entwickelt sich, wenn das Immunsystem beginnt, die körpereigene Myelin – die schützende Hülle um wichtige Teile des zentralen Nervensystems wie Gehirn und Rückenmark – anzugreifen. Im Laufe der Zeit beginnt das Nervensystem zu zerfallen, was dazu führt, dass der Patient allmählich die motorische Funktion im ganzen Körper verliert. Leider werden viele Patienten nach einigen Jahren teilweise oder vollständig gelähmt. Die Symptome beginnen in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr und dies sind einige der häufigsten Symptome.

Hirnnebel: Definiert durch plötzliche Anfälle von Verwirrung, Vergesslichkeit, Konzentrationsproblemen und mangelnder geistiger Schärfe, ist der Hirnnebel ein häufiges Symptom von MS. Die Betroffenen sagen, dass sie manchmal Stunden damit verbringen, einfache Aufgaben zu erledigen. Sie haben auch Probleme, sich einfache Details von Dingen zu merken, die sie gerade getan haben, wie zum Beispiel was sie zum Mittagessen gegessen haben. Mit der Zeit treten Schäden im Gehirn auf, und das Erkennen dieser Schäden bei einer Untersuchung ist in der Regel das erste Signal für den Arzt, dass jemand an MS leidet.

Steifheit und Kribbeln in den Beinen: Kribbeln und andere Empfindungen in den Beinen gehören zu den bekanntesten frühen Symptomen von MS. Wenn das Myelin, das die Nerven im Körper umgibt, langsam zu zerfallen beginnt, werden die Nerven beschädigt. Diese Nerven sind für die Übertragung von Informationen vom Gehirn in den Rest des Körpers verantwortlich. Wenn sie beschädigt sind, senden sie möglicherweise keine Informationen richtig weiter. Dies führt zu Kribbeln oder Taubheitsgefühl – die auftreten, wenn der Nerv gereizt ist oder zusätzliche Signale sendet. Obwohl dies bei einigen Menschen gelegentlich auftreten kann, z. B. nach längerem Sitzen auf einem Bein, warnen Ärzte davor, dass jemand, der diese Empfindungen häufig erlebt, ärztliche Hilfe suchen sollte.

Migräne: Häufige Migräne sind ein potentielles Symptom von MS. Ärzte haben nicht genau herausgefunden, warum Menschen mit MS Kopfschmerzen haben. Frühere Studien konnten keinen Zusammenhang zwischen Migräne und MS feststellen. Einige vermuten jedoch, dass die Krankheit beeinflusst, wie der Körper Hormone reguliert. Wenn die Krankheit ausbricht – wie Ärzte es sagen, wenn neue Symptome der Krankheit auftreten oder sich alte verschlechtern – treten auch Migräne häufiger auf, berichtet Dailymail.