Mutter starb: Tochter (2) lag verwahrlost neben leblosem Körper

Eine schreckliche Entdeckung mussten Einsatzkräfte in Oberösterreich am Donnerstagabend machen, nachdem sie zu einer dringenden Türöffnung gerufen wurden…

Eine 27-Jährige hat sich am Donnerstagabend auf den Weg gemacht, ihre Freundin (38) in Ried im Innkreis zu besuchen. Dort angekommen, machte ihre Freundin jedoch die Tür trotz mehrfachem Läuten nicht auf. Nur die zweijährige Tochter der 38-Jährigen war zu hören, also wurde die Feuerwehr verständigt.

Um 20.15 wurde die Frau schließlich leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Neben ihr befand sich das kleine Kind, welches stundenlang alleine gewesen sein muss und inzwischen unversorgt und leicht verwahrlost war. Die Polizei führte eine Spurensicherung in der Wohnung durch und die Krisenintervention stand im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Laut Polizei wurde die Tochter nun in Begleitung einer Familienangehörigen in das Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried gebracht.