Mutter wollte lieber zum Date und lässt kleines Kind allein Zuhause – Mädchen tot

Die Polizei in Mailand ermittelt gegen eine 37-jährige Frau wegen vorsätzlicher Tötung durch Unterlassung. Sie hatte ihre 1,5-jährige Tochter sechs Tage lang allein zu Hause zurückgelassen, um bei ihrem neuen Partner zu sein. Das Kind starb infolge der Verwahrlosung an Hunger und Durst, die Mutter befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 37-Jährigen Mailänderin wird von der Staatsanwaltschaft vorsätzliche Tötung des Kindes zur Last gelegt. Sie soll ihre anderthalbjährige Tochter Diana allein im Haus in Mailand zurückgelassen zu haben, um bei ihrem Partner in Bergamo zu bleiben. Die Leiche des 1,5-jährigen Kleinkindes wurde am Mittwoch gefunden.

Unmittelbar nach der Verhaftung hatte die Beschuldigte gegenüber der Polizei erklärt, sie habe das Kind einem Kindermädchen anvertraut, dann hieß es, das Kind sei mit der Mutter der Beschuldigten. Erst in Untersuchungshaft änderte sie ihre Erzählung. Es konnten keine Hinweise gefunden werden, die die Anwesenheit eines Kindermädchens bestätigen würden. Dem Anschein nach wurde das Kleinkind mit einem einzigen Fläschchen Milch allein zurückgelassen. Wie PledgeTimes berichtet, hatten die Nachbarn das Weinen des Kindes nicht gehört.

Unglaubliche Rechtfertigung

Wie italienische Medien berichten, soll die Beschuldigte sich damit verteidigt haben, dass ihr die Kosequenzen nicht klar gewesen seien und behauptet haben, trotz des Todes des Kindes „eine gute Mutter“ zu sein. Der Partner der Frau soll nichts gewusst haben, Sie hatte ihm angeblich erzählt, dass das kleine Mädchen mit ihrer Schwester am Meer war.

„Ich wollte eine bessere Zukunft mit meinem Partner. Deswegen wollte ich die Tage, als ich mit ihm zusammen war, nicht unterbrechen, auch wenn ich in Sorge war, dass das Kind schwer erkranken oder sterben könnte“, begründete die Beschuldigte ihr Verhalten gegenüber dem Untersuchungsrichter.

„Als ich meine Tochter allein zuhause zurückließ, war ich bekümmert, denn ich wusste, dass ich etwas tat, das nicht richtig war. Ich war besorgt, weil alles Mögliche passieren könnte“.

Der Staatsanwalt Francesco De Tommasi bezeichnete die Beschuldigte als „eine gefährliche Person, die zu Schwerverbrechen fähig ist“.

In der Erklärung der Mailänder Polizei heißt es: „Nachdem die Leiche eines 16 Monate alten Mädchens in einem Privathaus in Mecenate in Mailand gefunden wurde, kamen Elemente zum Vorschein, die auf eine Schuld der Mutter schließen lassen. Eine nicht vorbestrafte Italienerin, geboren 1985, wird der vorsätzlichen Tötung beschuldigt“.

Der Untersuchungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.