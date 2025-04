Nach Bein-Amputation: Reality-Star stirbt mit 44!

Bianca Castro, die als Jiggly Caliente in der Unterhaltungswelt bekannt wurde, ist mit nur 44 Jahren verstorben. Die Angehörigen des „RuPaul’s Drag Race“-Stars (bekannte TV-Wettbewerbsshow für Drag Queens) teilten auf Instagram mit, dass Castro am 27. April in den frühen Morgenstunden im Kreise ihrer Familie und nahestehenden Personen verstarb. Erst kürzlich hatte die Familie bekanntgegeben, dass eine ernsthafte Infektion zur Amputation ihres rechten Beines geführt hatte.

In ihrer Mitteilung schrieb die Familie: „Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Bianca Castro-Arebejo bekannt, die in der Welt als Jiggly Caliente bekannt war und von vielen geschätzt wurde.“ Die Verstorbene wurde für ihre mitreißende Ausstrahlung, ihren scharfen Verstand und ihre kompromisslose Authentizität gewürdigt. Laut The Independent kam Castro am 29. November 1980 auf den Philippinen zur Welt und siedelte im Alter von zehn Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in die Vereinigten Staaten über, wo sie sich in New York niederließen.

Gesundheitliche Probleme

Vor wenigen Tagen hatte Castros Familie via Instagram informiert, dass sie „im vergangenen Monat einen schwerwiegenden gesundheitlichen Einbruch erlitten hat. Aufgrund einer schweren Infektion wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und hat infolgedessen den größten Teil ihres rechten Beines verloren“.

Karriere und Vermächtnis

Die TV-Persönlichkeit erlangte erstmals 2012 größere Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der erfolgreichen Sendung „RuPaul’s Drag Race“. Später folgten Engagements in der TV-Serie „Pose“ und anderen Produktionen. Die Hinterbliebenen hoben hervor: „Obwohl ihre physische Präsenz nicht mehr da ist, wird die Freude, die sie verbreitete, und der Raum, den sie für so viele Menschen geschaffen hat, für immer bleiben.“

Weltweite Trauer und Würdigungen

Nach Bekanntwerden ihres Todes meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter zu Wort. RuPaul selbst sowie der Sender MTV und viele ehemalige „Drag Race“-Kolleginnen würdigten Castro in emotionalen Beiträgen. Besonders hervorgehoben wurde ihre Bedeutung als Vorbild für trans Frauen weltweit. Castros öffentliches Coming-out als transgender Frau gilt als wichtiger Moment für die LGBTQ+-Community. In den letzten Jahren hatte sie als Jurorin bei „Drag Race Philippines“ gewirkt und damit ihre Sichtbarkeit im internationalen Unterhaltungsbereich weiter gestärkt. Für viele Fans und Kollegen war sie eine inspirierende Persönlichkeit, deren Einfluss weit über die Grenzen der Unterhaltungsbranche hinausreichte.