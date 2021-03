Nach DSDS-Aus: Dieter Bohlen bricht sein Schweigen (VIDEO)

RTL gab vor über zwei Wochen bekannt, dass der Poptitan Dieter Bohlen in der nächsten Staffel von „DSDS“ und „Das Supertalent“ nicht mehr dabei sein wird. Eigentlich hätte Bohlen das Halbfinale und Finale der Castingshow aber noch dabei sein sollen. Doch Dieter sagte seine Teilnahme laut einer Pressemitteilung des Senders krankheitsbedingt ab.

Seit der Bekanntgabe von RTL meldete sich Bohlen erst jetzt zu Wort. Am Samstag brach er sein Schweigen und meldete sich eine halbe Stunde vor dem Beginn des „Deutschland sucht den Superstar“-Halbfinale auf Instagram.

Poptitan optimistisch:

Im Video blickt der „Modern Talking“-Sänger gut gelaunt in die Zukunft. Er wirkt optimistisch und gar nicht angeschlagen. In einem kurzen Videoclip sagte er zu seinen Fans: „Jeden Tag haben mich irgendwelche Leute angerufen, jeden Tag war etwas.“

Anscheinend plant der 67-Jährige weitere Projekte in seiner Musik- und TV-Karriere. Bohlen setzte fort, indem er sagte: „Ihr wisst ja, es öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine zugeht und ich bin natürlich ganz, ganz gespannt drauf, was in nächster Zeit passiert.” Weiteres verspricht er seinen Fans, sich weiterhin über Instagram und TikTok zu melden sagt: “Ich plane Großes und ihr werdet von mir hören. Also macht euch keine Sorgen.”

Obwohl er keinerlei Bezug zu RTL nimmt, ist es bestimmt kein Zufall gewesen, dass er sich kurz vor der Liveshow gemeldet hat. Alle Fans können aufatmen, denn Bohlen geht es anscheinend gesundheitlich besser.

