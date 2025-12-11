Nach verzweifelter Notoperation: Junges Nashorn verliert Überlebenskampf

„Neben anderen Defekten war ein schwerer angeborener Zwerchfelldefekt erkennbar. Durch ein Loch im Zwerchfell waren große Anteile des Darms in den Brustraum verlagert, wodurch der Verdauungstrakt nicht mehr durchgängig war und der Darm Schaden nahm. Zusätzlich war eine der Lungen kollabiert. Insgesamt eine äußerst kritische, lebensbedrohliche Situation“, erklärte die Zooleitung in ihrer Mitteilung.

Tragischer Ausgang

Die umgehend eingeleitete Notoperation verlief zunächst vielversprechend. Trotz anfänglicher Erfolge erlitt das Jungtier jedoch am Ende des Eingriffs einen nicht mehr beherrschbaren Kreislaufzusammenbruch.

Die Zooleitung würdigte den außerordentlichen Einsatz der Mitarbeiter: „Unser Tierpfleger- und Veterinärteam haben in den letzten Tagen rund um die Uhr alles getan, um dem kleinen Nashorn zu helfen – mit großer Hingabe, Fachwissen und einem außergewöhnlichen Maß an Einsatzbereitschaft.

Wir bedauern sehr, heute keine besseren Nachrichten teilen zu können, und danken für die vielen mitfühlenden Nachrichten.“