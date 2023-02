Neue Flamme: Ist Voyage mit dieser Balkan-Sängerin zusammen? (FOTO)

Mihajlo Veruovic, besser bekannt als Voyage, hat sich komplett in die beliebte bulgarische Kollegin Dessita verliebt!

Wie der serbische Kurir schreibt, gibt eine gut informierte Quelle in der Nähe des Rappers an, dass er kurz nach dem Ende seiner kurzlebigen Beziehung mit der TikTokerin Anastasija Lukic mehrmals nach Bulgarien fuhr, und zwar zu seiner neuen Freundin, die er vorerst, wie üblich, vor der Öffentlichkeit verbirgt.

„Voyage ist verrückt nach Dessita. Er verheimlicht nicht, dass er eine Freundin hat, dass er verliebt ist und dass seine Partnerin keine Serbin ist. Sie nutzen jede freie Minute, um sie zusammen zu verbringen, und wenn es seine Verpflichtungen zulassen, fährt er für ein oder zwei Tage nach Sofia, damit sie sich sehen und Spaß haben können. Er war letzte Woche auch dort. Er ist gleich nach einem Auftritt hingefahren. Einige Fans erkannten sie, als sie durch die bulgarische Hauptstadt spazierten, sodass sich die Geschichte schnell verbreitete. Im Moment genießen sie es, es ist sehr schön für sie. Anfangs hörten sie sich regelmäßig durch Videoanrufe, die sie in ihren Instagram-Stories zeigten. Sobald sie sich persönlich gesehen haben, haben sie gemerkt, dass zwischen ihnen etwas ist und haben den Schritt in die Beziehung gewagt. Sie sind seit etwas weniger als einem Monat zusammen. Dass die Emotionen zwischen ihnen stark sind, lässt sich an den romantischen Nachrichten in den sozialen Netzwerken ablesen. Liebe kann definitiv nicht versteckt werden“, verriet die Quelle.

Der richtige Name von Dessita lautet Desislava Gheorgieva Dimova. Schon seit langem liken sie sich alles auf Instagram, daher begannen ihre Fans sehr schnell, sie miteinander in Verbindung zu setzen. So erschien auf Tiktok ein Clip, in dem behauptet wird, Dessita sei wirklich die neue Freundin von Voyage.

Kleiner Rückblick. Der Rapper sprach kürzlich mit den lokalen Medien über eine neue Freundin, die nicht aus Serbien stammt.

„Meine Freundin ist sehr berühmt, sie ist ein großer Star, sie kommt überhaupt nicht aus Serbien. Ich pflege ganz locker eine Fernbeziehung, wir treffen uns immer zwischendurch in irgendeinem Land. Das ist ideal, ich habe nicht den Stress, immer da sein zu müssen“, sagte Voyage damals.