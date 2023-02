Professor schaute Frauen in Unterwäsche, aber mitten im Unterricht (VIDEO)

Ein namentlich nicht genannter Professor an einer öffentlichen High School in New Jersey wurde suspendiert, nachdem er während des Unterrichts Mädchen in Unterwäsche auf Instagram angesehen hatte.

Der Professor sah sich während des Unterrichts unangemessene Inhalte an, vergaß aber anscheinend, dass sein Laptop mit dem Projektor verbunden war. Als die Schüler sahen, was er anschaute, nahmen sie es auf und veröffentlichten das Video in den sozialen Medien.

„Das Material stand eindeutig in keinem Zusammenhang mit seiner Unterrichtsstunde oder seinem Lehrplan. Der Professor habe seine berufliche Verantwortung völlig verletzt, als er auf diese Inhalte zugegriffen habe“, sagte der Superintendent Sean Adams am Dienstag in einem Brief an die Gemeinde.

➤ Adams erklärte, der Professor sei bis zum Abschluss der Untersuchung in Verwaltungsurlaub versetzt worden.

„Es tut mir leid, dass die Schüler im Klassenzimmer unangemessenem Material ausgesetzt waren“, sagte Adams in dem Brief und fügte hinzu, dass den Schülern eine Beratung angeboten wird, wenn sie sich von dem Vorfall betroffen fühlen.