Novavax: Neuer Corona-Impfstoff auch gegen Mutation hoch wirksam

Neuer Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Am Donnerstag berichtete ein weiterer Pharma-Konzern über die Erfolge bei seinem Impfstoff: Die Impfung von Novavax ist auch gegen die Mutation B.1.1.7 sehr wirksam.

Am Donnerstag berichtete ein weiteres Pharmaunternehmen über seine Erfolge bei der Impfstoff-Entwicklung zur Bekämpfung der Pandemie: Der US-Konzern Novavax gab eine hohe Wirksamkeitsrate seines Impfstoffs bekannt. Das Präparat habe in der dritten und finalen Studienphase bei Probanden in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt, teilte die Firma am Donnerstag mit. Das Vakzin könne bei der Bewältigung der Pandemie eine „wichtige Rolle“ spielen, da es auch gegen die Mutation B.1.1.7 wirken soll, erklärte Novavax-Chef Stanley Erck.

Hohe Wirksamkeit bei Mutation B.1.1.7

Laut dem Pharmakonzern Novavax zeigte der Impfstoff schon bei früheren Formen des Coronavirus eine Wirksamkeit von 95,6 Prozent, bei der Mutations-Variante B.1.1.7. eine geschätzte Effektivität von 85,6 Prozent. An den Tests in Großbritannien hatten 15.000 Menschen im Alter von 18 bis 84 Jahren teilgenommen. Im Dezember liefen die Tests auch in den USA und Mexiko an.

Schwach gegen Südafrika-Variante

Während die neue Vakzine eine hohe Wirksamkeit gegen die britische Corona-Mutation zeigt, ist ihre Wirkung bei der südafrikanischen Virus-Variante B.1.351 deutlich niedriger. Eine kleinere Studie in Südafrika mit rund 4.400 Probanden zeigte eine Effektivität des Mittels von nur 49,4 Prozent. Die Tests hatten zwischen September und Mitte Jänner stattgefunden – fielen also in eine Phase, in der sich die Mutation stark in dem Land auszubreiten begann.

EU und Großbritannien wollen Impfstoff bestellen

Der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich besonders erfreut über die Erfolge des Novavax-Konzerns. Die britischen Aufsichtsbehörden würden das Mittel nun prüfen. Bei einer Zulassung werde die britische Regierung 60 Millionen Impfdosen bestellen. Auch die EU fasst ihre Belieferung durch Novavax ins Auge.

Das Mittel von Novavax hat den Vorteil, dass es nicht bei so niedrigen Temperaturen gelagert werden muss, wie die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Wie der Impfstoff von AstraZeneca kann es ganz einfach im Kühlschrank aufbewahrt werden. In der Europäischen Union zugelassen sind bisher die Corona-Vakzine von Biontech/Pfizer sowie des US-Konzerns Moderna. Die Zulassung des AstraZeneca-Vakzins steht derzeit noch aus.

