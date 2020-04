Nur 60 Cent pro Liter: Mega-Stau vor Tankstellen in Bosnien (VIDEO)

Weltweit erreichen Benzinpreise derzeit einen Sinkflug und die Spritpreise fallen.

Doch während man hierzulande schon froh ist, dass die Diesel- und Benzinpreise markant unter der 1-Euro-Grenze sind, ist in Bosnien-Herzegowina ein richtiger Tiefpreiswettbewerb unter den Tankstellen ausgebrochen. So berichten bosnische Webportale von riesigen Kolonnen und Stauungen auf den Straßen, vor allem in der Nähe von Tankstellen.

Video aus Travnik

Ein Video aus der bosnischen Stadt Travnik soll in dem Land derzeit keine Seltenheit abbilden: In unmittelbarer Nähe zur Tankstelle ist die ganze Straße nach Vlašić blockiert, weil alle derzeit zur billigsten Tankstelle in der Region wollen, die 1,21 KM pro Liter Benzin verrechnet. Das sind umgerechnet 62 Cent.



