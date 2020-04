Đoković: „Serben sind nicht zufällig ein himmlisches Volk“

Der bekannteste Tennisspieler vom Balkan sorgt mit seinen neuen Aussagen für Aufsehen.

Die Zeit der Quarantäne nutzt Novak Đoković scheinbar vor allem zum Lesen historischer Bücher. In einem Gespräch mit seiner Ehefrau Jelena, welches seine Fans auf Instagram verfolgen konnten, gab er zu, sich mit „alternativer serbischer Geschichte“ zu beschäftigen. „Das interessiert mich sehr. Ich meine die Geschichte, die nicht offiziell ist, wenn ich alternativ sage. Die Geschichte, die besagt dass wir…“, sagte Novak und seine Ehefrau vollendete den Satz: „…das himmlische Volk sind“.

„Ureinwohner des Balkans“

„Die Aussage, dass Serben ein himmlisches Volk sind, ist nicht zufällig. Ich lese gerade das Buch vom Historiker Jovan Deretić, den ich auch persönlich kenne. Es ist wirklich sher interessant, aber ich will nicht mehr sagen, weil man sofort alles wieder in den Medien bringen wird, was ich dazu zu sagen hätte. Es gibt aber genügend Beweise, dass wir die Ureinwohner am Balkan sind. Schöne Grüße an alle, die für die Wahrheit kämpfen“, so Đoković.