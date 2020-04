Kroaten dürfen ab 1. Mai wieder grillen

Am 1. Mai wird auch in Kroatien normalerweise traditionell viel gegrillt.

Das soll nun trotz den bestehenden Corona-Regelungen wieder möglich sein. „Maximal fünf Leute dürfen beim Grillen dabei sein und die soziale Distanz muss eingehalten werden. In kleinen Gruppen ist Grillen nun wieder erlaubt“, sagt Krunoslav Capak, Direktor des Kroatischen Verbands für die öffentliche Gesundheit.

Ab 11. Mai andere Bestimmungen

„Während man am 1. Mai in Gruppen von maximal fünf Leuten wieder Grillen darf, ist dies ab 11. Mai bereits für Gruppen bis 10 Personen möglich“, so Capak. In Kroatien werden die anfangs strikten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nun auch stufenweise gelockert. „Wir erwarten uns von den BürgerInnen, dass sie sich daran halten werden“, so Capak.