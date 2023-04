AK: Jede vierte Überstunde unbezahlt

Im vergangenen Jahr wurden 47 Millionen Überstunden vom Arbeitgeber nicht korrekt vergütet. Das entspricht etwa jeder vierten Überstunde und ist deutlich mehr als zuvor.



In den letzten Jahren gab es durchschnittlich etwa 40 Millionen Überstunden, so die Arbeiterkammer (AK) Wien am Freitag unter Berufung auf eine Schätzung des österreichischen Statistikamts, die fur die AK erstellt wurde. Die Wirtschaftskammer Österreich weist die Vorwurfe zurück.

Laut AK ist ein Grund fur die hohe Anzahl unbezahlter Uberstunden und Zusatzstunden, dass nicht alle Überstunden gemeldet werden – aus Angst vor Problemen mit dem Arbeitgeber.

„Dies ist systematischer Lohnbetrug, der die Arbeitnehmer letztes Jahr insgesamt 1,2 Milliarden Euro gekostet hat“, sagte Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales der AK, in einer Erklarung. „Aber wenn ich Leistung fordere und dann nicht bezahle, darf ich mich nicht wundern, dass am Ende Arbeitskräfte fehlen“, sagte Stilling im Ö1-Mittagsjournal in Bezug auf den aktuellen Arbeitskräftemangel.