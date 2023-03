Orban: „Der Weltkrieg naht!“

Orban sagte, die Mächte des Westens „brennen im Kriegsfieber“, sie halten Reden, in denen sie den Sieg im Krieg fordern und schicken immer gefährlichere Waffen in die Ukraine. Noch nie war ein lokaler Konflikt so nahe an der Ausweitung zu einem Weltkrieg, schätzte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán heute ein, berichtet Tanjug.

„Anstatt den Frieden einstimmig zu fördern, ist die Welt gespalten“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass die Türkei und arabische Staaten, China und afrikanische Länder einen Waffenstillstand und Friedensgespräche wollen.

Orban meinte, dass Ungarn eine starke Armee haben und gleichzeitig den Frieden fördern muss.

„Ungarn braucht effektive Streitkräfte, und die Regierung arbeitet daran, die Zahl der Soldaten, ihren Einsatz für das Land und ihre Berufung, ihr Ausbildungsniveau und ihren Ruf in der Öffentlichkeit zu erhöhen“, sagte er und fügte hinzu, dass auch die Armee mit modernen Waffen ausgestattet werden müsse.

„Die Tatsache, dass wir für den Frieden sind, bedeutet nicht, dass wir wehrlos sein sollten“, sagte Orban. Seiner Meinung nach wäre die Aufhebung der kriegsbedingten Sanktionen der beste Weg, um die Inflation einzudämmen.

Er kündigte an, dass Ungarn weiterhin sein Veto gegen Maßnahmen einlegen werde, die seiner Wirtschaft „den unmittelbarsten Schaden“ zufügen würden.

„Wenn die Europäische Union morgen die Sanktionen gegen Russland aufheben würde, würde die Inflation sofort halbiert werden und dann allmählich wieder auf 2-3 Prozent zurückgehen“, glaubt Orban.