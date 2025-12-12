Österreich führt ab 20. Dezember ein striktes Verbot ein – hohe Kosten bei Verstößen

Tirol zieht die Notbremse gegen Navi-Schleichwege: Wer künftig bei Winterstaus die Autobahn verlässt, riskiert ein saftiges Bußgeld. Anwohner dürfen aufatmen.

Neue Regelung

Ab 20. Dezember müssen Autofahrer in Tirol bei Staus auf der Autobahn bleiben. Die neue Regelung untersagt es, bei Verkehrsüberlastung von der Autobahn abzufahren, um Staus zu umgehen. Wer gegen diese Vorschrift verstößt, muss mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen.

Die Maßnahme betrifft die Bezirke Schwaz, Imst, Kufstein, Innsbruck-Land und Reutte in Tirol und richtet sich gezielt gegen den Transitverkehr. Für Anwohner und Zielverkehr gelten Ausnahmen: “Von dieser Regelung ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Lokalverkehr”, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Ausnahmen

Der deutsche Automobilclub unterstützt die Initiative und bittet Reisende, die Vorschriften zu respektieren, da sie sowohl der Verkehrssicherheit als auch der Entlastung der lokalen Bevölkerung dienen sollen.

Die Fahrverbote werden während der gesamten Wintersaison in Kraft bleiben und enden am 6. April 2026. In diesem Zeitraum werden bestimmte Autobahnausfahrten an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt sein.