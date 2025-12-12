Wiener Gebührenschock: Stadt greift Bürgern 65 Millionen tiefer in die Tasche

Wien greift tief in die Taschen seiner Bürger: Ab 2026 steigen rund 300 städtische Gebühren drastisch an – von Hundesteuer bis Parkpickerl kommt eine Kostenlawine auf die Hauptstädter zu.

Ab Jänner 2026 müssen Österreicherinnen und Österreicher mit deutlich höheren Gebühren rechnen. Dies folgt auf die bereits erfolgte Anhebung von Bundesgebühren für Dokumente wie Reisepässe und Führerscheine, die nach längerer Zeit spürbar angepasst wurden. Detaillierte Informationen dazu sind auf dem Portal Finanz.at verfügbar.

In Wien plant die Stadtverwaltung ein weitreichendes Anpassungspaket für kommunale Gebühren. Wie der Kurier berichtet, soll diese Maßnahme ab Frühjahr 2026 wirksam werden und der Stadt jährliche Mehreinnahmen von mindestens 65,5 Millionen Euro sichern. Das umfangreiche Paket betrifft etwa 300 verschiedene Gebühren- und Abgabenposten, darunter Verwaltungsgebühren, Anschlusskosten und Abgaben für die Nutzung öffentlicher Straßen.

⇢ Gebühren-Schock in Wien! Was jetzt auf alle zukommt



Höhere Hundeabgaben

Für Hundehalter wird die Anpassung besonders deutlich: Die Jahresabgabe für den ersten Hund steigt von derzeit 72,67 Euro auf künftig 120 Euro. Besitzer mehrerer Hunde zahlen für jeden weiteren Vierbeiner 160 Euro. Ab 2027 ist eine Vereinheitlichung auf 120 Euro pro Hund vorgesehen. Für als gefährlich eingestufte Listenhunde gelten weiterhin höhere Tarife. Soziale Härtefälle und Halter von Tierheim-Hunden können von Ausnahmeregelungen profitieren.

Die bereits angekündigte Erhöhung der Parkgebühren tritt ebenfalls zum Jahresbeginn 2026 in Kraft. Die Stadt Wien erhöht sowohl die Kurzparktarife als auch die Kosten für das Anrainer-Parkpickerl und weitere parkbezogene Gebühren. Nach Angaben des Rathauses dienen diese Maßnahmen der Einnahmensteigerung und sollen die gestiegenen Kosten im Verkehrssystem abdecken.

Die Kurzparktarife verzeichnen in allen Zeitkategorien deutliche Anstiege. Eine halbe Stunde Parken kostet künftig 1,70 Euro statt bisher 1,30 Euro. Eine Stunde in der blauen Zone schlägt mit 3,40 Euro zu Buche (bisher 2,60 Euro), während zwei Stunden in der gelben Zone von 5,20 auf 6,80 Euro steigen. Besonders das längere Abstellen von Fahrzeugen im öffentlichen Raum verteuert sich dadurch erheblich.

Automatische Valorisierung

Auch Anwohner müssen für ihr Parkpickerl tiefer in die Tasche greifen: Der monatliche Betrag erhöht sich um 30 Prozent von 10 auf 13 Euro, was jährliche Kosten von rund 156 Euro statt bisher 120 Euro bedeutet.

Die Gebührenerhöhungen betreffen auch weitere städtische Tarife. Dazu zählen die Preise für Park-&-Ride-Anlagen (24-Stunden-Ticket) sowie verschiedene Angebote der Wiener Linien. Das Gesamtpaket führt dazu, dass Mobilität in Wien ab 2026 kostspieliger wird.

Personen, die in historischen Kostümen im öffentlichen Raum auftreten und beispielsweise Konzertkarten an Touristen verkaufen, sehen sich mit einer drastischen Gebührenerhöhung konfrontiert. Die monatliche Abgabe steigt von 170 auf nahezu 350 Euro. Die Stadtverwaltung begründet diese Maßnahme mit gestiegenen Verwaltungs- und Kontrollkosten.

Auch die Wettbranche bleibt von den Anpassungen nicht verschont. Die Abgabe für Wettterminals erhöht sich um 50 Prozent von 350 auf 525 Euro pro Gerät. Der Sportförderungsbeitrag beim Verkauf von Veranstaltungstickets steigt von 10 auf 12,5 Prozent.

Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass zahlreiche Gebühren künftig einer automatischen Valorisierung unterliegen. Dies bedeutet, dass sie entsprechend der Inflationsrate regelmäßig angepasst werden, ohne dass dafür jeweils ein separater politischer Beschluss erforderlich ist. Das Rathaus argumentiert, dass dieses System mehr Planungssicherheit gewährleiste und abrupte Erhöhungen in der Zukunft vermeide.

Die Stadtregierung betont, dass die Erhöhungen gezielt und sachlich begründet erfolgen und soziale Ausnahmeregelungen bestehen bleiben. Hintergrund der Maßnahmen ist die angespannte Haushaltslage: Wien muss 2026 erhebliche Einsparungen vornehmen und investiert über zwei Milliarden Euro in diesen Prozess.

Die Gebührenerhöhungen sollen einen Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung leisten.