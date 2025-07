Party-Drama auf Ibiza: Ex-Fußballer stirbt nach Polizeieinsatz

Vom Fußballplatz zum DJ-Pult – und nun ein mysteriöser Tod nach Polizeieinsatz. Der Italiener Michele Noschese starb auf Ibiza unter ungeklärten Umständen.

Der ehemalige Profifußballer Michele Noschese ist bei einem Polizeieinsatz auf Ibiza ums Leben gekommen. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, soll der als DJ Gozi bekannte Italiener in seinem eigenen Haus nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit Beamten verstorben sein.

Die Polizei war ursprünglich wegen Lärmbelästigung zu Noscheses Anwesen gerufen worden, nachdem sich Nachbarn über die laute Musik bei einer von ihm veranstalteten Party beschwert hatten. Was als routinemäßiger Einsatz begann, endete jedoch in einer folgenschweren Eskalation. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer handgreiflichen Konfrontation zwischen dem 43-Jährigen und den Einsatzkräften.

⇢ 25-Jähriger nach Bombendrohung auf Facebook festgenommen



Sportliche Vergangenheit

Noschese hatte in jungen Jahren in der Jugendabteilung des SSC Neapel (italienischer Fußballverein) gespielt, entschied sich jedoch gegen eine Profikarriere im Fußball. Obwohl ihm ein Vertrag in der höchsten Schweizer Liga angeboten worden war, schlug er diesen Weg aus und widmete sich stattdessen seiner Leidenschaft für Musik. Als DJ Gozi hatte er sich auf der spanischen Baleareninsel, wo er seit einem Jahrzehnt lebte, einen Namen in der Clubszene gemacht.

Laufende Ermittlungen

Der plötzliche Tod des beliebten DJs hat in seinem Freundeskreis tiefe Bestürzung ausgelöst. Die spanischen Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des tragischen Vorfalls zu rekonstruieren.

Noscheses Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin überführt, wo nun eine Obduktion die genaue Todesursache klären soll.

Schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Die Angehörigen von Michele Noschese haben mittlerweile eine formelle Anzeige wegen vorsätzlicher Tötung gegen die Beamten erstattet. Nach italienischen Medienberichten liegen Zeugenaussagen vor, wonach der DJ während des Einsatzes mehrfach ohne ersichtlichen Grund geschlagen worden sein soll. Diese Vorwürfe stehen in direktem Widerspruch zur Darstellung der spanischen Guardia Civil.

Ein Sprecher der Behörde teilte mit, Noschese habe sich bei Ankunft der Polizisten in einem Zustand starker Halluzinationen befunden und einen Nachbarn mit einem Messer bedroht. Die Beamten hätten versucht, ihn zu fixieren, woraufhin er Krampfanfälle erlitt und trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort verstarb.

Die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung stehen noch aus und könnten entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falls liefern.