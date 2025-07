25-Jähriger nach Bombendrohung auf Facebook festgenommen

⇢ Terror-Alarm: 18-Jähriger plante Bombenanschlag in Österreich



Ein 25-jähriger Mann wurde am Montagabend in Graz verhaftet, nachdem er in verschiedenen Facebook-Gruppen zahlreiche Anschlagsdrohungen veröffentlicht hatte. Die Festnahme erfolgte gegen 21:30 Uhr am Jakominiplatz in der steirischen Landeshauptstadt.

Laut Ermittlern hatte der Grazer im Laufe des Tages mehrere Dutzend bedrohliche Nachrichten in diversen Facebook-Gruppen hinterlassen. Zu den Vorwürfen zählt auch eine bereits im Mai ausgesprochene Drohung, die sich ebenfalls auf den Jakominiplatz in der Grazer Innenstadt bezog.

Keine Anschlagsvorbereitungen

Bei der Festnahme fanden die Beamten keinerlei Gegenstände oder Hinweise, die auf konkrete Anschlagsvorbereitungen hingedeutet hätten, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. In seiner Vernehmung legte der Verdächtige ein umfassendes Geständnis ab und erklärte, mit seinen Beiträgen lediglich Aufmerksamkeit erregen zu wollen.

Rechtliche Folgen

Nach Abschluss der polizeilichen Befragung wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden erstatteten Anzeige gegen den 25-Jährigen und prüfen derzeit, ob ihm die Kosten für die ausgelösten Polizeieinsätze in Rechnung gestellt werden können.

Vorgeschichte am selben Ort

Laut Ermittlungen konnte die Polizei dem Festgenommenen auch eine Bombendrohung vom 18. Mai 2025 zuordnen. Bereits damals hatte die Drohung einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem Teile des Jakominiplatzes evakuiert werden mussten. Nach seiner jetzigen Festnahme wurde der Mann aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus eingeliefert.