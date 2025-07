Needle Spiking: Gefährlicher Nadelstich sorgt für Ohnmacht in Clubs!

Plötzlicher Schwindel, winzige Einstichstellen – auf Musikfestivals werden junge Menschen Opfer heimlicher Nadelattacken. Das Phänomen „Needle Spiking“ verbreitet sich.

Auf Musikfestivals in Frankreich häufen sich beunruhigende Vorfälle: Junge Frauen klagen über plötzlichen Schwindel und entdecken kleine Einstichstellen an ihren Körpern. Diese Attacken bei der Fête de la Musique (französisches Musikfest) sind Beispiele für „Needle Spiking“ – eine Variante des bekannteren „Spikings“, bei dem Personen heimlich Substanzen verabreicht werden. Während beim verbreiteten „Drink Spiking“ K.-o.-Tropfen in Getränke gemischt werden, nutzen Täter beim Needle Spiking Injektionsnadeln.

Das Phänomen ist nicht neu. In Großbritannien wurden bereits 2021 hunderte Fälle dokumentiert, vorwiegend in Pubs. Auch Deutschland verzeichnet entsprechende Vorfälle. Die Täter agieren typischerweise im Gedränge von Partylokationen, wobei hauptsächlich Frauen betroffen sind. Der wesentliche Unterschied zu K.-o.-Tropfen: Während letztere oft als Vorbereitung für sexualisierte Gewalt eingesetzt werden, scheint Needle Spiking andere Motive zu haben – was es in gewisser Weise heimtückischer macht.

Besonders gravierend ist die aktuelle Situation in Frankreich: Allein während der Fête de la Musique im Juni 2025 wurden landesweit 145 Frauen Opfer solcher Nadelattacken. Zwölf Verdächtige befinden sich mittlerweile in Polizeigewahrsam. Laut französischen Behörden gab es in sozialen Netzwerken sogar gezielte Aufrufe, Frauen auf diese Weise anzugreifen. Die in den Spritzen enthaltenen Substanzen konnten bislang nicht eindeutig identifiziert werden, toxikologische Testergebnisse stehen noch aus.

Schwierige Beweislage

Die Täter bleiben im Menschengewühl meist unentdeckt, und die verabreichten Substanzen sind oft niedrig dosiert, sodass sie rasch aus dem Körper verschwinden. Ein Fachbericht des Spital Wallis (Schweizer Krankenhaus) verdeutlicht die forensischen Schwierigkeiten: Da die Übergriffe im Partymilieu stattfinden, lässt sich kaum zweifelsfrei nachweisen, ob Symptome wie Übelkeit tatsächlich auf Needle Spiking zurückzuführen sind. Die winzigen Einstichstellen sind zudem so unauffällig, dass sie leicht mit Insektenstichen verwechselt werden können.

Eine britische Polizeistudie bestätigt diese Problematik. Die Untersuchung ergab, dass Needle Spiking selten als Einstieg für weitere Straftaten wie sexuelle Übergriffe dient und nicht ausschließlich junge Frauen betrifft. Betroffene stoßen laut den Studienautoren häufig auf Skepsis – sowohl bei Medienvertretern als auch bei Polizeibehörden. Die Motivlage der Täter bleibt weitgehend im Dunkeln. Eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2017 liefert jedoch einen beunruhigenden Hinweis: Die meisten Personen, die zugaben, andere unter Drogen gesetzt zu haben, nannten als Hauptmotiv schlicht „Spaß“.

Psychische Folgen

Obwohl Needle Spiking oft keine schwerwiegenden körperlichen Folgen nach sich zieht, sind die psychischen Auswirkungen erheblich. Betroffene berichten von anhaltendem Unsicherheitsgefühl und Ängsten vor möglichen Infektionen durch kontaminierte Nadeln. Viele klagen zudem darüber, dass ihnen mangels eindeutiger Beweise nicht geglaubt wird. Die Studienautoren empfehlen daher eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Polizei und medizinischen Einrichtungen, um Opfern angemessene Unterstützung zu bieten.

Schutzmaßnahmen für Festivalbesucher

Polizei und Präventionsstellen in Deutschland und Frankreich haben mittlerweile konkrete Handlungsempfehlungen herausgegeben. Besonders wichtig sei es, im Gedränge aufmerksam zu bleiben und verdächtige Situationen sofort dem Sicherheitspersonal zu melden. Nach einem vermuteten Nadelstich sollten Betroffene umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, um mögliche Infektionen oder Substanzwirkungen frühzeitig abklären zu lassen.

Experten raten zudem, potentielles Beweismaterial zu sichern: Kleidung mit möglichen Substanzspuren aufbewahren und Fotos von Einstichstellen machen. Dies kann später für Ermittlungen wertvoll sein. Auffällige Symptome wie plötzlicher Schwindel, Benommenheit oder ungewöhnliche Hautveränderungen sollten ernst genommen und dokumentiert werden – auch wenn die Beweisführung schwierig bleibt.