PFA-PERSONAL FITNESS ACADEMY: Aus- und Weiterbildung für Berufe mit Zukunft

Wien. Es gibt Bereiche, die scheinen sich auf den ersten Blick immer weiter voneinander zu entfernen. So wie digitaler Lifestyle versus regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung zum Beispiel. Möchte man meinen. Ein genauer Blick in die Thematik zeigt: Das Bedürfnis fit und gesund zu sein steigt mit der Zunahme von Hektik und Automatisierung in unserem Leben. Berufen wie Fitness-, Gesundheits- und Personaltrainern gehört die Zukunft. Gut zu wissen: Die PFA – PERSONAL FITNESS ACADEMY mit Sitz in Wien bietet dafür ein breitgefächertes Angebot auf höchstem Niveau.

Zurück zur Gesundheit: Die Mission der PFA – PERSONAL FITNESS ACADEMY

„Sport, Training und die richtige Ernährung sind wichtige Eckpfeiler unserer Gesundheit. Als Gründer und Leiter der PFA ist es mir ein persönliches Anliegen, möglichst viele Menschen zu Sport, dem richtigen Training und Bewegung zu motivieren, um langfristig gesund und glücklich zu sein.“ Mag. Mike Mayrbrugger, Gründer und Leiter der PFA, gibt mit diesem Leitspruch die Richtung des Unternehmens vor. 15 verschiedene Ausbildungen aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung werden mittlerweile an der PFA – PERSONAL FITNESS ACADEMY angeboten. Die Gesundheitsbranche wächst permanent und es kommen immer weitere, höchst interessante Spezialisierungen dazu.

Ausbildung bei PFA: Mehr als „nur“ Fitness und Gesundheit

Wer als Fitness-, Gesundheits- und Personaltrainer arbeitet, braucht Wissen, das über die Anatomie und Physiologie des menschlichen Bewegungsapparates hinausgeht. „In einem boomenden Fitnessmarkt werden viele qualifizierte TrainerInnen benötigt. Eine fundierte und professionelle Ausbildung ist der wichtigste Schritt, um in der Fitnessbranche richtig zu starten“, so Johannes Cimzar, Bsc., Ausbildungsleiter der PFA. Geboten werden Lerninhalte, die künftigen TrainerInnen wertvolles Rüstzeug für ein kompetentes Auftreten als Gesundheits- und Fitness-Spezialisten in die Hand geben. So ergänzen Englisch-Kurse, Wissen über Marketing und Sales oder Selbstmarketing-Training die Ausbildung. Workshops zu aktuellen Branchenthemen bereichern das Angebot zusätzlich. Persönliche Betreuung vor, während und nach den Ausbildungen ist Mike Mayrbrugger und Johannes Cimzar besonders wichtig. Dank eines hochkarätigen Netzwerks ist es möglich, AbsolventInnen auch bei der Jobsuche zu unterstützen. Die begrenzte Teilnehmerzahl pro Kurs gewährleistet eine hohe Unterrichtsqualität.

PFA Diplom KinderfintesstrainerIn/ PFA Diplom KindersporttrainerIn

Als zertifizierte Akademie, PFA – PERSONAL FITNESS ACADEMY, hat sich das Team dem Sport und der Gesundheit verschrieben. Die Mission: möglichst vielen Menschen einen gesunden Lebensstil schmackhaft machen. Am besten von Kindesbeinen an. Als KinderfitnesstrainerIn wirst du zum Vorbild für die Jüngsten. Du trägst dazu bei, dass Kids sich richtig bewegen und sich wohl in ihrer Haut fühlen. Mit viel Spiel und Spaß und abgestimmt auf den jeweiligen Entwicklungsstand. Grundlage dafür ist eine professionelle Kinderfitness Ausbildung bei der PFA.

Bewegung macht Kindern sehr viel Freude. Kommt Spaß dazu, ist die Begeisterung noch größer. Als Diplom KinderfitnesstrainerIn motivierst du spielerisch Kids zum Sport. Körperliche, emotionale und motorische Lernerfolge inklusive!

In 4 Monaten mit 127 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis, bilden dich top TrainerInnen und ReferentInnen zum/zur Diplom Kinderfitnesstrainerin aus. Ganz neu gibt es ab Jänner 2019 speziell für Pädagoginnen, TrainerInnen, Personen die eine fundierte Ausbildung im Bereich Kinder absolviert haben eine neue Ausbildung: Diplom KindersporttrainerIn! In 61 Unterrichteinheiten bekommst du eine fundierte Ausbildung zum Thema Sport mit Kindern in Theorie und Praxis!

Erfahrungsbericht der Kinderfitnesstrainerin Dijana Tabakovic

Die Vermittlung der Wichtigkeit von Bewegung, sozialer Kompetenz, Selbstgefühl und Gewinnung von Selbstvertrauen hat mir den ausschlaggebenden Impuls gegeben, genau mit dieser Ausbildung zu beginnen.

Abgesehen davon hat mir die Ausbildung, im Institut PFA PERSONAL FITNESS ACADSEMY, sehr viele positive Erfahrungen gebracht. Mein Schwerpunkt in meiner Ausbildung waren Bewegungsabläufe zu planen, die sich in Angeboten von mehreren unterschiedlichen Stationen, der körperlichen Betätigung, stattfindet. Ebenfalls habe ich die Möglichkeit bekommen viele Impulse und Anregungen aus der Bewegungstheorie zu sammeln. Es war von Indoor bis Outdoor-Training alles dabei und dadurch locker in der Wirklichkeit umzusetzen.

Da es nicht mein bisheriges berufliches Umfeld war, galt es auch für mich als Quereinsteiger nicht besonders schwierig mich in dem Neuen zurechtzufinden. Insbesondere fällt es mir nun in allen Lebenssituationen leichter, Kinder und deren Bedürfnisse zu verstehen, zu analysieren und angemessen zu handeln.

Zurzeit unterrichte ich 1 bis 3 jährige und 3 bis 6 jährige im Kindergarten Leo. Mit der Kinderturnstunde verfolge ich das Ziel, die Kinder schon im Kleinkinderalter ihr Selbstbewusstsein zu stärken bzw. fördern und die körperliche Fitness der Kinder zu erlangen. Als Kindertrainer habe ich die Möglichkeit, das erworbene Wissen und meine Leidenschaft mit den Kindern zu teilen.

Die Kinder sind durch das Zusatzangebot in allen Lebenslagen aktiver.

Praktikum

Theorie ist gut, Praxis noch besser! Nach Absprache mit PFA Ausbildungsleiterin Claudia Mayrbrugger ist bei ihren erfolgreichen Kooperationspartnern ein Praktikum möglich! Interessierte können sich bei ihr melden.

