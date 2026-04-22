Polizeihund „Hendrix“ schnappt Postdiebin

Ein Postverteilerzentrum, eine Einbrecherin und ein Polizeihund namens „Hendrix“ – die Nacht in Egg verlief alles andere als ruhig.

In der Vorarlberger Gemeinde Egg im Bregenzerwald ereignete sich am Dienstagabend ein ungewöhnlicher Einbruchsfall: Unbekannte drangen in das dortige Postverteilerzentrum ein, woraufhin sich der diensthabende Standortleiter in seinem Büro verschanzte und über den Notruf die Polizei verständigte. Der Anruf ging gegen 21 Uhr ein – der Mann schilderte, dass eine Einbrecherin das Gebäude betreten habe und nun damit beschäftigt sei, Briefe und Pakete zu öffnen.

Polizeihund „Hendrix“

Noch während er sich hinter verschlossener Bürotür in Sicherheit befand, rückten mehrere Polizeistreifen an und sicherten das Gebäude von außen ab. Parallel dazu traf eine Diensthundestreife ein, deren Beamte die Frau durch die offen stehende Eingangstür ansprachen – ohne Reaktion.

Daraufhin wurde Polizeihund „Hendrix“ in das Gebäude geschickt, der die Einbrecherin aufspürte und stellte. Die Festnahme verlief anschließend reibungslos; die Frau leistete keinen Widerstand.

Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine 57-Jährige aus dem Bregenzerwald. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.