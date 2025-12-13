Polizist in U-Haft: Kollegen mit Waffe bedroht – Waffenarsenal entdeckt

In der Steiermark wurde am Freitag, dem 12. Dezember 2025, ein 42-jähriger Polizist festgenommen. Dem Beamten wird vorgeworfen, einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme an, bei der auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen. Der Vorfall, der sich bereits Anfang November zugetragen haben soll, wurde erst mehrere Wochen später angezeigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die mutmaßliche Bedrohung während der Dienstzeit stattgefunden haben. Die Ermittler arbeiten noch an der Aufklärung der genauen Umstände und Motive.

Waffenarsenal entdeckt

Bei der Festnahme beschlagnahmten die Einsatzkräfte mehrere Schusswaffen und Munition, die sich im Besitz des Verdächtigen befanden. Eine anschließend durchgeführte Hausdurchsuchung förderte weitere Waffen zutage – darunter diverse Stichwaffen, eine Armbrust und verschiedenes Waffenzubehör.

⇢ Sanitäter in Todesangst: Patient rastet aus und verwüstet Rettungswagen



Dienstliche Konsequenzen

Die Behörden verhängten umgehend ein Waffenverbot gegen den 42-Jährigen. Die Landespolizeidirektion reagierte mit einer sofortigen Suspendierung des Beamten vom Dienst. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Für die vom Vorfall betroffenen Mitarbeiter wurde psychologische Unterstützung organisiert.

Die Untersuchungen zum exakten Ablauf des Geschehens sind noch nicht abgeschlossen.