10 positive Nachrichten zu Corona-Zeiten!

Zur Zeit der Corona-Krise kursieren im Netz viele News, die uns die bereits getrübte Laune verderben. Gemeinsam finden wir jedoch einen Grund zur Freude, hier sind gleich 10 dafür!

Unter dem Motto „Always Look On the Bright Side Of Life“ hat sich unsere Redaktion einige Gründe zum Freuen herausgesucht. Sogar zu Zeiten einer Pandemie geben wir unser Lächeln nicht auf und animieren euch gerne dazu mitzumachen.

10 Gründe zur Freude!

1. Eine der schönsten Dinge zurzeit ist der Zusammenhalt der Nachbarschaft! Österreichweit helfen junge Menschen, den älteren Risikogruppen bei Einkauf und Hausarbeit. KOSMO berichtete bereits über eine der liebenswürdigen Hilfsaktionen.

2. Die Unterhaltung liegt gerade im Umbruch! Da alle Veranstaltungen und Konzerte abgesagt wurden, haben Menschen weltweit diese einfach nach Hause gebracht. Viele Künstler streamen Musiksessions und ermöglichen so ein alternatives Unterhaltungsprogramm. Bürger die selbst musikalisch begabt sind, gehen um 18 Uhr an den Balkon und geben ein eigenes Konzert.

3. Die großen Änderungen passieren derzeit nicht nur in unserer Gesellschaft, sie betreffen auch die Umwelt. Durch die Ausgangssperren geht in Großstädten der Smog zurück und die Luft wird besser. Sogar das Wasser wird klarer, wie beispielsweise in Venedig und der Flugverkehr geht zurück, was für einen geringeren CO2-Verbrauch sorgt.

4. Durch den andauernden Appell zum Händewaschen, hat sich auch unser Hygiene-Verständnis verbessert. Sowohl das Waschen als auch das teilweise Desinfizieren der Hände gehört nun zum Alltag, was künftige Pandemien vorbeugen kann. KOSMO berichtete bereits wie ihr selbst ein Desinfektionsmittel herstellen könnt.

5. Viele von uns setzen als Schutzmaßnahme auf Home-Office. Das fördert die Mobilität von Firmen und bringt auch Unternehmen die bisher etwas hintennach waren dazu, nach neuen Vernetzungsmöglichkeiten zu suchen und sich weiterzuentwickeln.

