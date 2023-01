RAF Camora gesteht, wann er mit dem Kiffen angefangen hat

Der Wiener Rapper Raf Camora hat die letzten Jahre wohl alles erreicht, was man im deutschsprachigen Sprachraum mit Hip Hop erreichen kann. Nun hat er auf Instagram zahlreiche Fragen seiner Fans ehrlich beantwortet. Ein immer wieder kehrendes Thema ist dabei sein Kiffen.

Immer mehr Länder erlauben bereits den medizinischen Einsatz von Marihuana, doch in Österreich nicht. Trotzdem geben Prominente wie Rapper RAF Camora öffentlich zu, Cannabis oder Marihuana zu kiffen. Aufgewachsen in der Märzstraße und oft die Rolle von Fünfhaus in seiner Musik betonend, hat RAF Camora viele pikante Fragen seiner Fans beantworte.

Ein immer wieder kehrendes Thema in der Rap-Szene ist das Kiffen an sich. Hier kann RAF aus seiner Vergangenheit erzählen: Der Westwiener hat noch nie ein Geheimnis aus dem Kiffen gemacht. Der Rapper hat nach eigenen Angaben mit zwölf Jahren zum ersten Mal gekifft. Er genießt es hin und wieder. Daran soll der Rapper nichts falsch sehen, wenn man es in Maßen hält.

(FOTO: Instagram/raf_camora)