Reanimation vergeblich – Zwei Teenager sterben nach B180-Crash

Tödliches Drama auf der B180: Zwei junge Männer verlieren ihr Leben, als ihr Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern gerät und mit einer Zugmaschine kollidiert.

Auf der B180 kam es am Montagabend zu einem verheerenden Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 17-jähriger Lenker verlor gegen 21 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, in dem auch ein 18-jähriger Beifahrer saß. Das Fahrzeug geriet am Ende einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und wurde seitlich auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Dort kollidierte der Pkw mit einer entgegenkommenden Zugmaschine, die von einem 50-jährigen Österreicher gesteuert wurde. Nach dem Aufprall drehte sich das Auto um 180 Grad und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Tragischer Ausgang

Ersthelfer und ein Notarztteam versuchten umgehend, die beiden jungen Männer zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen verstarben beide noch an der Unfallstelle. Der Pkw wurde vollständig zerstört, auch die Zugmaschine trug erhebliche Schäden davon.

Großer Einsatz

Die Bundesstraße musste für dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Verkehr konnte erst um 00.30 Uhr wieder freigegeben werden.

An dem Einsatz waren neun Rettungssanitäter, 52 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Prutz und Faggen in Tirol sowie sechs Polizeistreifen beteiligt.