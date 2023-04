Rekord: So viel kassiert Dragana Mirkovic mit ihrer Australien – Tour ab

Dragana Mirkovics Tournee in Australien stellt sich als besonderer Erfolg eines Balkan-Künstlers auf diesem Kontinent heraus. Mit einem erstaunlichen Gewinn von einer Millionen Dollar wird sie in Erinnerung bleiben, wie Kurir.rs berichtet.

Seit der Ankündigung von fünf Konzerten in verschiedenen australischen Städten, gab es großes Interesse, was angesichts ihrer Abwesenheit seit 15 Jahren nicht überrascht. Die Karten verkauften sich aufgrund des regen Interesses gut. Obwohl es sich um große Hallen handelt, in denen mehrere tausend Menschen Platz finden, gibt es kaum noch Karten für das Konzert in Sydney. Kurir berichtet, dass Dragana Mirkovics Tournee sowohl in Bezug auf die Anzahl der Besucher als auch auf die Behandlung, die sie erhält, mit den Auftritten großer Weltstars vergleichbar sei, die in Australien aufgetreten sind.

Die Veranstalter übernehmen alle Kosten, von Arbeitsvisa bis hin zu Rückflugtickets und Prämien für Reiseversicherungen. Auch Mieten von Hallen, Hotelkosten und Frachtzuggebühren werden von ihnen getragen. Schätzungsweise werden die Minimalanforderungen an Kosten mehr als 100.000 Euro betragen. Die Bruttogewinne aus dem Verkauf von Eintrittskarten wird voraussichtlich über eine Million australischer Dollar betragen, was etwa 600.000 Euro entspricht.

Das erste Konzert von Mirkovic in Australien findet am 28. April in Adelaide statt. Die Halle bietet etwa 1.200 Menschen Platz. Darauf folgt das Konzert in Sydney am nächsten Tag mit einer Kapazität von 2.000 Plätzen. Die Tournee geht weiter mit einem Konzert in Brisbane am 30. April, in einer Halle, die 1.500 Besuchern Platz bietet. Nach einer Pause von vier Tagen tritt Dragana am 5. Mai in Melbourne vor tausendfünfhundert Fans auf und am nächsten Tag in Perth, wo sie etwa 1.300 Menschen treffen wird.

Der durchschnittliche Ticketpreis für Dragana Mirkovics Auftritte beträgt 135 australische Dollar, etwa 80 Euro.