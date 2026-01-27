Rot-Weiß-Rot oder Schwarz-Rot-Gold – Das sagt Top-Talent Wanner zu den Gerüchten

Paul Wanner hat Spekulationen über seine angebliche Entscheidung für das österreichische Nationalteam entschieden zurückgewiesen. „Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, stellte der 20-jährige Mittelfeldspieler von PSV Eindhoven am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger betonte, dass sein Fokus derzeit ausschließlich seinem Verein gilt.

Seine Klarstellung erfolgte im Vorfeld des Champions-League-Duells zwischen Eindhoven und Bayern München. In der Frage, für welches Nationalteam er künftig auflaufen wird, bleibt Wanner damit weiterhin unentschlossen.