Salto-Schock im Live-TV: Baseball-Star landet mit Gesicht auf Studio-Boden

Ein Baseballspieler der Savannah Bananas wollte in einer CNN-Livesendung mit akrobatischen Fähigkeiten glänzen, doch der Stunt endete in einem schmerzhaften Missgeschick. Der 26-jährige Robert Anthony Cruz landete bei seinem versuchten Rückwärtssalto nicht auf den Füßen, sondern mit dem Gesicht voran auf dem Studioboden. Das Missgeschick verbreitete sich anschließend viral in sozialen Netzwerken.

Während der Übertragung von CNN News Central sollte Cruz als Vertreter des Show-Baseballteams auftreten und entschied sich spontan für eine akrobatische Einlage. Der misslungene Salto sorgte für einen hörbaren Aufprall und sichtbaren Schock bei Moderatorin Kate Bolduan, die erschrocken die Hände vors Gesicht schlug. Ihr Kollege John Berman versuchte die Situation zu retten und kommentierte mit Galgenhumor: „Das, was Sie da gerade gesehen haben, ist eine völlig neue Variante von Amerikas Lieblingssport.“

Schock im Studio

Die Sendung lief zunächst weiter, als wäre nichts geschehen. Cruz erholte sich rasch von seinem Sturz und bemerkte verdutzt: „Das passiert sonst nie.“ Nach einer Werbeunterbrechung fehlte vom Baseballspieler jedoch jede Spur im Studio, woraufhin Moderator Berman die Zuschauer beruhigte und versicherte, dass es „unserem neuen Freund“ gut gehe.

Der Sportler selbst nahm den Vorfall mit Humor und teilte die peinliche Szene mehrfach auf seinem Instagram-Profil. „Ja, ihr dürft lachen“, schrieb er zu den Aufnahmen seines Sturzes.

Mit einigen Stichen an Kinn und Lippe kam Cruz glücklicherweise ohne schwerwiegende Verletzungen davon.

Eigentlich ein Profi im Salto-Schlagen

Besonders pikant: Cruz, der bei den Savannah Bananas unter dem Namen „Coach RAC“ bekannt ist, gilt eigentlich als Experte für akrobatische Showeinlagen. Bei zahlreichen Auftritten im Rahmen der Banana Ball World Tour hatte er bereits mehrfach Rückwärtssaltos vor ausverkauften Stadien problemlos gemeistert. Der Vorfall im CNN-Studio ist daher besonders überraschend.

Nach dem Sturz dokumentierte Cruz in den sozialen Medien nicht nur den peinlichen Moment, sondern zeigte auch seine Verletzungen. Die wenigen Stiche an Lippe und Kinn belegen, dass er bei dem spektakulären Aufprall noch relativ glimpflich davongekommen ist.