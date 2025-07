Sechs Jahre Terror: Stalker veröffentlicht Sexvideo von Influencerin

Jahrelange Erpressung, ein geleaktes Sexvideo und ein verheirateter Fußballer – für Influencerin Tanja Makaric wird ein Albtraum zur bitteren Realität.

Die ehemalige Profi-Schwimmerin und Influencerin Tanja Makaric, die auf Instagram mehr als 621.000 Follower verzeichnet, hat sich zu einem schwerwiegenden Vorfall geäußert. In einer Instagram-Story berichtete die 28-Jährige, dass intime Aufnahmen von ihr im Internet kursieren und sie seit Jahren von einem Stalker erpresst wird.

Makaric, die vielen auch durch ihre frühere Beziehung mit Influencer Julian Claßen bekannt ist, erklärte, dass sie bereits „sechs oder acht Jahre“ lang von einem Stalker belästigt werde. Dieser habe nun explizites Material veröffentlicht, nachdem er sie damit über einen langen Zeitraum erpresst habe. Die Content Creatorin betonte, dass es sich um ältere Aufnahmen handle, die ohne ihre Zustimmung ins Netz gestellt wurden. „Es ist niemals mit meinem Einverständnis veröffentlicht worden“, stellte sie klar und fügte hinzu: „(…) es ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann, weil es so ein Rieseneingriff in die Privatsphäre ist.“

Wie Makaric nun auch öffentlich einräumte, habe sie die seelische Belastung durch die jahrelange Erpressung aus Angst und Scham lange verschwiegen. Die Entscheidung, nun offen über die Situation zu sprechen, sei ihr nicht leichtgefallen, doch sie bitte um mehr Verständnis und Respekt in der digitalen Öffentlichkeit.

In den sozialen Medien kursierten bereits seit längerem Gerüchte über intime Aufnahmen und Textnachrichten der Influencerin. Das Material soll sie angeblich beim Geschlechtsverkehr mit einem Fußballer zeigen. Bei dem Mann im Video handelt es sich Spekulationen zufolge um einen jamaikanischen Sportler, der mittlerweile verheiratet ist und seit 2020 Vater eines Sohnes. Die mutmaßlichen intimen Aufnahmen sollen vor Jahren entstanden sein.

Heftige Reaktionen

Sowohl die Influencerin als auch der Fußballer sehen sich nun mit einer Flut von Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken konfrontiert. Dem Sportler wird vorgeworfen, seine Frau betrogen zu haben, da er zum Zeitpunkt der Aufnahmen bereits in einer Beziehung gewesen sein soll. Als Indiz dafür wird der im Video zu hörende Song „No Guidance“ von Chris Brown angeführt, der 2019 veröffentlicht wurde.

Makaric selbst wird in den sozialen Medien, besonders auf TikTok, heftig angegriffen. Nutzer werfen ihr vor, sie hätte von der Beziehung des Fußballers gewusst und solle sich „schämen“, mit einem vergebenen Mann intim geworden zu sein.

Gleichzeitig kritisieren zahlreiche User die ungleiche Behandlung der Beteiligten und weisen auf Sexismus und Doppelmoral hin, da der Fußballspieler von vielen nicht in gleichem Maße zur Verantwortung gezogen werde. Unter einem Instagram-Beitrag des Sportlers mit seinem Sohn kommentierte ein Nutzer: „Deine Frau tut mir so leid. Leute, die betrügen sind ekelhafte Charaktere.“

Die Influencerin berichtet, dass sie neben der Erpressung auch mit massiven Hasskommentaren und Cybermobbing konfrontiert ist, insbesondere nachdem das Video öffentlich wurde.

Sie rief ihre Community dazu auf, keine Falschmeldungen zu verbreiten. Interessanterweise hätten sich viele der anonymen Täter inzwischen bei ihr entschuldigt – ihr Appell zu mehr Sensibilität und Respekt im Netz bleibe aber weiterhin dringend bestehen.

Der betroffene Fußballer hat sich bislang nicht zu den kursierenden Gerüchten geäußert.