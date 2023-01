Schneefall in Österreich: Meteorologen geben Warnung heraus!

Zu Beginn der neuen Woche tobt ein heftiger Sturm in Österreich! Meteorologen haben eine erhöhte Warnstufe herausgegeben, die auch in Wien gilt.

Zu Wochenbeginn nimmt der Gradient zwischen dem Hochdruck über dem Ostatlantik und dem ausgeprägten Tiefdruckkomplex über Skandinavien zu, was in der zweiten Wochenhälfte zu stürmischem Nordwestwetter führen könnte.

Zudem sorgen mehrere Fronten entlang der Nordalpen immer wieder für Schneefall. Die erste Front erreicht im Laufe des Montags die Ostalpen, bis Dienstag werden die größten Neuschneemengen in Mariazell und im Ausseerland erwartet. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter kurz, doch gegen Abend erreicht die nächste Front die Alpen. Nach aktueller Lage ist bis zum Wochenende in den Nordalpen mit großen Neuschneemengen zu rechnen, aber auch mit Regen in tieferen Lagen.

Am Montagmorgen hatte die österreichische Wetterzentrale bereits eine erhöhte Warnstufe wegen des Schneesturms angekündigt – betroffen waren die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark sowie Tirol.

Auch in Wien, Burgenland und Kärnten spürt die Bevölkerung starken Wind. Es wird erwartet, dass der Wind zeitweise stärker werden könnte, daher wurde für Wien eine gelbe Warnung herausgegeben.