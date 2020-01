Sephora kommt endlich auch nach Österreich!

Make-Up-Pros und die, die es noch werden wollen, können sich angesichts dieser Nachricht freuen, denn die beliebte französische Kosmetikkette ist bald endlich auch in Österreich erhältlich. Allerdings nicht in Form einer eigenen Filiale.

Sephora begeistert bereits seit 1969 durch die enorme Auswahl an Make-Up, Haut- und Haarpflege, Parfums und Nagellacken. Insgesamt 300 Marken sind dort nämlich vertreten und nun können auch in Österreich lebende Kundinnen zu ihren Lieblingsprodukten kommen. Zwar nicht in einem eigenen Shop, dafür werden die Produkte direkt zu einem nachhause geliefert.

Sephora liefert also endlich auch nach Österreich, nachdem wir jahrelang nur bei verschiedenen Städtetrips zu unseren Sephora-Produkten kamen. Und das Beste daran? Man spart sich sogar überteuerte Versandkosten und den Zoll.