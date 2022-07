Serbe unterschrieb den größten Vertrag der NBA-Geschichte

Der serbische Basketballspieler Nikola Jokic hat laut Medienberichten, den größten Vetrag der NBA-Geschichte unterschrieben.

Jokic wurde zweimal nacheinander zum wertvollsten NBA-Spieler gewählt. Nun unterschrieb er einen 5-Jahres-Vertrag bei Denver Nuggets, wo er satte 264 Millionen US-Dollar erhalten wird. Wie ESPN berichtet, soll der teuerste Vertrag in der NBA-Geschichte sein.

,,Joker“ kam 2015 als 41. Pick im Draft zu den Nuggets und profilierte sich als einer der vielseitigsten Spieler der Liga. Er wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils zum MVP gewählt, das qualifizierte ihn für eine Designated Veteran Player Extension, den sogenannten Supermax-Vertrag. In der Vorsaison war wegen den Verletzungen von Jamal Murray und Michael Porter Jr. schon in der ersten Playoff-Runde Schluss. Das Team von Head Coach Michael Malone unterlag dem späteren Champion Golden State Warriors mit 1-4.

In seinen beiden MVP-Jahren legte der 27-Jährige durchschnittlich 26,7 Punkte, 12,3 Rebounds sowie 8,1 Assists auf.