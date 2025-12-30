Silvesterkrach: So schützt du deine Vierbeiner vor dem Feuerwerks-Horror!

Während Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen, erleben Haustiere die Silvesternacht oft als Horrortrip. Staatssekretärin Königsberger-Ludwig gibt wichtige Tipps für Tierhalter.

Während viele Österreicher den Jahreswechsel traditionell mit Freunden, festlichem Essen und Anstoßen feiern, bedeutet die bunte Lichterpracht von Silvester für zahlreiche Haustiere puren Stress. „Knallkörper, grelle Blitze und laute Geräusche lösen bei vielen Tieren Panik aus“, erinnert Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Die Staatssekretärin betont den besonderen Status von Haustieren im Familienverbund: „Unsere Haustiere sind Familienmitglieder. Sie vertrauen uns – gerade dann, wenn es draußen kracht und blitzt.“ In diesem Zusammenhang gibt sie praktische Ratschläge für Tierhalter. „Ein ruhiger, geschützter Raum gibt Sicherheit. Fenster schließen, Vorhänge zuziehen – so werden Licht und Lärm reduziert“, erklärt sie.

Praktische Hilfestellungen

Zur Beruhigung verängstigter Tiere empfiehlt sie, deren Lieblingsdecke, Spielzeug und Körbchen bereitzustellen. Hintergrundgeräusche durch Musik oder Fernsehen könnten zudem die Knallerei übertönen. Für Hundebesitzer sei außerdem ein ausgiebiger Spaziergang am Tag hilfreich, um die Vierbeiner vor der nächtlichen Unruhe zu ermüden.

Für besonders ängstliche Tiere verweist Königsberger-Ludwig auf spezielle Hilfsmittel: „Bei stark ängstlichen Tieren können spezielle Produkte oder Maßnahmen helfen – dabei ist es aber wichtig, sich tierärztlichen Rat zu holen.“ Sie warnt ausdrücklich vor falschen Reaktionen: „Strafen bei Angstverhalten sind kontraproduktiv. Ruhe und Zuwendung helfen weit mehr.“

Tierfreundliche Alternativen

Die Staatssekretärin unterstreicht die Bedeutung eines einfühlsamen Umgangs: „Geduld, Verständnis und liebevolle Begleitung machen in dieser Nacht den Unterschied. Denn niemand will, dass das neue Jahr mit Stress beginnt – auch unsere Tiere nicht.“

Die SPÖ-Politikerin richtet einen Appell an die Bevölkerung und schlägt tierfreundliche Alternativen vor: „Vielleicht greifen Sie heuer zu Sprühkerzen oder leisen Lichtspielen – das schützt nicht nur Tiere, sondern auch Umwelt und Gesundheit.

Ein Jahreswechsel kann auch still leuchten – und trotzdem unvergesslich sein.“