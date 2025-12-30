KOSMO KOSMO
Verkehrssünder

187 km/h auf der A22: Raser überholte ausgerechnet Zivilpolizei

FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mit fast doppelter Erlaubter raste ein 22-Jähriger über die A22, wechselte wild die Spuren und überholte sogar eine Zivilstreife – ein folgenschwerer Fehler.

Mit 187 km/h raste ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger am Montagabend über die Wiener Donauuferautobahn A22 in Richtung stadtauswärts. Der Verkehrsteilnehmer wechselte dabei mehrfach ohne Blinker von der ersten bis zur vierten Spur und überholte sowohl links als auch rechts andere Fahrzeuge. Eine zufällig anwesende Zivilstreife der Polizei wurde ebenfalls von dem Raser überholt und dokumentierte das verkehrswidrige Verhalten.

⇢ Nachtraserei in Innsbruck: 23-Jähriger donnert mit 123 km/h durch Stadtgebiet

Sofortige Konsequenzen

Die Beamten konnten den Wagen schließlich in Wien-Donaustadt anhalten. Da der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 88,3 km/h überschritten hatte, wurde ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Zusätzlich beschlagnahmte die Polizei das Fahrzeug.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem nicht genehmigte Fahrzeugmodifikationen fest, die zu einer weiteren Anzeige führten.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

