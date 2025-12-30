Ischgl-Horror: Niederländer schlägt Landsmann krankenhausreif

Brutale Eskalation in Tiroler Partyhochburg: Ein junger Niederländer schlug in einem Lokal in Ischgl wild um sich – zwei Männer wurden dabei erheblich verletzt.

Am Stefanitag eskalierte die Situation in einem Lokal in Ischgl (Tirol), als ein 21-jähriger Niederländer gewalttätig wurde. Der junge Mann attackierte einen 28-jährigen Belgier mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Noch brutaler ging er gegen einen 24-jährigen Landsmann vor, den er nicht nur mit der Faust traktierte, sondern auch mit Fußtritten malträtierte, nachdem dieser bereits zu Boden gegangen war.

Schwere Verletzungen

Die Folgen der Attacke waren erheblich: Der schwerer verletzte 24-jährige Niederländer musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams transportiert werden. Der belgische Geschädigte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Polizeiliche Ermittlungen

Bei der anschließenden Befragung durch die Exekutive verweigerte der Angreifer jegliche Stellungnahme zum Vorfall. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird folgen.