So kannst du 2.000 Euro Bonus im Monat kassieren!

Das österreichische Pflegegeldsystem ist ein komplexes Geflecht aus Regulierungen und Stufen, das darauf abzielt, Menschen, die Pflege benötigen, finanziell zu unterstützen. Aber wie genau funktioniert es?

Der Anspruch auf Pflegegeld ist an verschiedene Bedingungen geknüpft. Zunächst einmal muss eine ärztliche oder pflegerische Begutachtung erfolgen. Diese Untersuchung muss einen monatlichen Pflegebedarf von über 65 Stunden bestätigen.

Das Pflegegeldsystem in Österreich ist in sieben Kategorien unterteilt, die den individuellen Bedarf an Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten berücksichtigen. Von der Körperpflege über das An- und Ausziehen bis hin zur Zubereitung von Mahlzeiten – das System ist darauf ausgelegt, den Bedürftigen in ihrem Alltag zu unterstützen.

Seit dem 1. Jänner 2020 wird das Pflegegeld jährlich angepasst, um sicherzustellen, dass es den steigenden Lebenshaltungskosten gerecht wird. Die Auszahlung erfolgt monatlich, insgesamt zwölf Mal im Jahr. Und das Beste daran? Es werden keine Abzüge von Lohnsteuer oder Krankenversicherungsbeiträgen vorgenommen.

Es gibt eine Ausnahme

Während eines Krankenhaus- oder Kuraufenthalts ruht die Pflegegeldzahlung ab dem zweiten Tag, sofern die vorrangigen Kosten des Aufenthalts von einem Sozialversicherungsträger, dem Bund, einem Landesgesundheitsfonds oder einer Krankenfürsorgeanstalt übernommen werden.