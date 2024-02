Bosnische Schwimmerin Lana Pudar: Triumph trotz Schulterverletzung

Trotz einer hartnäckigen Schulterverletzung hat die bosnische Schwimmerin Lana Pudar bei der Weltmeisterschaft erneut beeindruckende Leistungen gezeigt. Nach ihrem Triumph als Europäische Seniorenmeisterin in Rom 2022, hat sie nun einen weiteren großen Erfolg in ihrer Karriere erzielt.

In der Welt des Schwimmsports hat die bosnische Athletin Pudar erneut ihre bemerkenswerte Stärke und Entschlossenheit unter Beweis gestellt. Trotz einer Schulterverletzung, die sie vor dem Wettbewerb plagte, hat sie bei der Weltmeisterschaft in Doha (Katar) ein beeindruckendes Ergebnis erzielt. Pudar gewann Bronze mit einer Zeit von 2:07,92. Gold ging an Laura Stephens mit einer Zeit von 2:07:35, während die Dänin Helena Rosendah Bach mit einer Zeit von 2:07:44 Silber gewann.

Dieser Erfolg folgt auf ihren Sieg bei der Europäischen Seniorenmeisterschaft in Rom 2022 in der gleichen Disziplin.

Lana Pudar aus Bosnien bei ihrem Sieg im 200-m-Schmetterlingsfinale der Frauen bei den Schwimmeuropameisterschaften in Rom 2022, Italien, 17. August 2022.

(FOTO: EPA-EFE/ANGELO CARCONI)

Zweitjüngste Finalistin

Pudar hat in ihrer bisherigen Karriere bereits eine Reihe von bemerkenswerten Leistungen erbracht. Bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka 2023 belegte sie als zweitjüngste Finalistin den vierten Platz über 200 Meter Schmetterling.

Der Zustand des Schwimmsports in Bosnien und Herzegowina hat sich durch die Leistungen von Pudar erheblich verbessert. Ihre Erfolge haben dazu beigetragen, die Popularität und Entwicklung des Schwimmsports in ihrem Heimatland zu fördern.