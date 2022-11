So reagieren kroatische Fans auf serbischen Youtuber (VIDEO)

Choda, einer der bekanntesten serbischen YouTuber hat auf seinem TikTok-Profil ein Video aus dem Stadion in Doha veröffentlicht, in dem er kroatische Fans interviewt.

Die Fußball-WM in Katar beginnt für Serbien erst mit dem Spiel gegen Brasilien am Donnerstag, aber die Fans der serbischen Nationalmannschaft sind bereits in Doha angekommen! Einer von ihnen ist der YouTuber Choda, der für sein Video mit den kroatischen Fans extra das Trikot der kroatischen Elf angezogen hat!

Choda wollte die Reaktion der kroatischen Fans sehen, wenn sie erfahren wer er ist und dass er aus Serbien kommt. Doch statt der echten Kroatien-Fans hat er im Stadion bezahlte Fans angetroffen. Wie er in seinen sozialen Netzwerken teilte, traf er zuerst auf einen vermeintlichen Kroatien-Fan, der aus Indien kam. Mit ihm konnte er sich nicht intensiv austauschen, weil der Inder über die serbisch-kroatischen Beziehungen wenig zu sagen hatte.

Nachdem er festgestellt hatte, dass der Inder für den Auftritt im kroatischen Trikot bezahlt wurde, was eine kleine Enttäuschung für den YouTuber war, suchte Choda weiter und kam mit einem weiteren Fan der kroatischen Nationalmannschaft ins Gespräch. Mit diesem konnte er sich auf Serbisch unterhalten. Der Mann, der nach Doha gekommen ist, um die Finalisten der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 zu unterstützen, schickte Grüße an die serbischen Fans.

Wie Choda von kroatischen Fans aufgenommen wurde und wie die Stimmung auf der Tribüne war, sehen Sie im untenstehenden Video.