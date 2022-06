Tausende russische Unternehmen auf dem Balkan

Seit Beginn der Invasion der Ukraine wurden allein in Montenegro 1.100 Unternehmen aus Russland gegründet; ein ähnlicher Trend wurde in Serbien beobachtet.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und der Einführung von Sanktionen gegen russische Unternehmen und die Wirtschaft sind viele Menschen auf der Flucht. Die Schrecken des Krieges lösten eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine aus. Die Vereinten Nationen schätzten, dass mehr als sechs Millionen Menschen das Land verlassen hatten, hauptsächlich Frauen, Kinder und keine Wehrpflichtige.

Andererseits besagen inoffizielle Schätzungen, dass etwa fünf Millionen Bürger der Russischen Föderation das Land verlassen haben. Die Frage ist: Was ist mit dem erworbenen Wissen, den Marktkompetenzen und dem Kapital derjenigen, die sich entschieden haben, in den Westbalkan zu kommen?

Die Finanz- und Zollverwaltung von Montenegro bietet Daten an, nach denen vom 1. Februar bis 9. Juni in diesem kleinsten Land der Region die Gründung von 1.100 Unternehmen registriert wurde, deren Gründer natürliche Personen aus Russland sind.

„Davon beschäftigen sich 229 Unternehmen mit der Computerprogrammierung, 81 Unternehmen mit der Datenverarbeitung, dem Hosting von Anwendungen und der Bereitstellung von Anwendungsdiensten. An dritter Stelle stehen Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Geschäfts- und anderem Management – 65 Unternehmen und Beratungstätigkeiten im Bereich der Informationstechnologie – 63 Unternehmen “, so die Finanz- und Zollverwaltung von Montenegro.

Im selben Zeitraum wurden 104 Unternehmen registriert und von natürlichen Personen aus der Ukraine gegründet. Die am stärksten vertretene Tätigkeit ist die Computerprogrammierung – 13 Unternehmen.

Mehr als 700 Russen eröffneten Geschäfte in Serbien

In Serbien, das Land mit der größten Bevölkerungszahl und einziges Land mit einem Direktflug zu Städten in Russland, haben vom Beginn des Krieges am 24. Februar bis zum 31. Mai insgesamt 399 natürliche und acht juristische Personen aus der Russischen Föderation die Eröffnung von 287 Unternehmen registriert. Darüber hinaus eröffneten weitere 730 Bürger aus diesem Land ein Gewerbe.

„Zudem wurden in den ersten Tagen im Juni 17 weitere Unternehmen und 57 Unternehmer registriert, deren Gründer juristische und natürliche Personen aus Russland sind.“, berichtet die Agentur für Unternehmensregister Serbiens.

Gleichzeitig eröffneten 12 natürliche Personen aus der Ukraine 12 Unternehmen in Serbien. Sieben weitere Personen registrierten die Gründung der gleichen Anzahl von unternehmerischen Aktivitäten in Serbien. In der ersten Juniwoche wurden zwei weitere Unternehmen und ein Unternehmer registriert.

Unvollständige Daten

Die kroatische Handelskammer (HGK) teilte uns lediglich in einem Telefonat mit, dass sie keine genauen Daten anbieten könne, da Unternehmer und Handwerker in diesem Land nicht nach Nationalität klassifiziert werden. Nur die Kroatische Nationalbank hat Daten zur Staatsangehörigkeit, aber für alle Transaktionen, nicht nur für registrierte Unternehmen und Handwerke. In Bosnien und Herzegowina ist die Situation in der Föderation Bosnien und Herzegowina ähnlich, wo die Finanzinformationsagentur (FIA) „Informationen übermittelt hat, dass es keine Daten über die Staatsbürgerschaft von Eigentümern juristischer Personen im Register der Rechnungslegungspflichtigen gibt“ und dass ein Unternehmer in der Föderation Bosnien und Herzegowina keine rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Finanzinformationsagentur habe.