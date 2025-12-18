Tech-Revolution im Anmarsch: 40+ Apple-Geräte durchgesickert

Ein durchgesickerter Apple-Prototyp enthüllt die Roadmap des Tech-Giganten: Vom faltbaren iPhone über MacBooks mit A18-Chip bis zu KI-Brillen – die Zukunft nimmt Gestalt an.

Ein Hardware-Prototyp von Apple gibt umfangreiche Einblicke in die Zukunftspläne des Technologiekonzerns. Das Gerät läuft mit einer frühen Version von iOS 26 unter der Build-Nummer “3A5234w” und enthält zahlreiche Codenamen und Hinweise, die in der offiziellen Version nicht mehr zu finden sind. Aus diesen Daten lassen sich mehr als 40 Produkte ableiten, die Apple bis Ende 2027 auf den Markt bringen könnte.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das mit “V68” bezeichnete Gerät, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um das lang erwartete faltbare iPhone handelt. Während Konkurrenzunternehmen bereits seit Jahren Foldables anbieten, entspricht dieser Fund den bisherigen Marktgerüchten. Für Überraschung sorgt hingegen die Kennung “J700”, die auf ein MacBook mit A18-Pro-Prozessor hindeutet – eine Abkehr von der etablierten M-Chip-Serie. Daneben sind offenbar weitere MacBook-Modelle mit M5- und M6-Prozessoren in Vorbereitung.

Neue Geräte-Generation

Die Daten deuten auch auf mehrere neue iPad-Varianten hin, sowohl in der Standard- als auch in der Air-Kategorie. Während neue iPhones bei der jährlichen Herbstpräsentation praktisch garantiert sind, gilt dies nicht für Apple Watches. Der Leak enthält jedoch drei Smartwatch-Kennungen: “N237”, “N238” und “N240”. Zudem finden sich Hinweise auf neue Prozessoren für diese Uhren sowie für die iPhone-18-Generation und das iPhone Air 2. Die Bezeichnung “B589” verweist vermutlich auf AirTags der zweiten Generation.

In den Systemdateien verbergen sich außerdem Informationen zu neuen Smart-Home-Produkten, darunter ein überarbeiteter HomePod Mini, ein montierbarer Hub sowie eine Kamera-Türklingel. Das Kürzel “N100” steht wahrscheinlich für das Vision Air Headset – eine abgespeckte Variante der Vision Pro, die ebenfalls einen Nachfolger erhalten soll.

KI-Brillen geplant

Darüber hinaus arbeitet Apple offenbar an KI-gestützten Smart Glasses, einem Produktsegment, in dem Meta bereits erfolgreich ist und dem Meta-CEO Mark Zuckerberg großes Potenzial zuschreibt. Einige Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass Apple verschiedene bereits in Entwicklung befindliche Projekte eingestellt hat, darunter eine AR-Brille.

Die Markteinführung der geplanten Geräte soll zwischen Frühjahr 2026 und Ende 2027 erfolgen.