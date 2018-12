„The Voice of Germany“: Gewinnt Benjamin Dolić das Finale?

Nachdem die Zuschauer im Halbfinale von „The Voice of Germany“ abstimmen durften, welche Kandidaten am Sonntag im Finale auftreten, dürfen wir auch den Slowenen Benjamin Dolić beim entscheidenden Showdown sehen.

Insgesamt 12 Kandidaten – jeweils drei aus einem Team – konnten sich am Sonntag beim Halbfinale von „The Voice of Germany“ der Jury und dem Publikum stellen. Diesmal konnten die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting entschieden. Die Zahl der Finalisten sank drastisch – auf gerade einmal vier Sänger.

Während es nur eines der beiden Balkan-Gesangstalent aus dem Halbfinale in die Endrunde schaffte, musste sich die blinde Kroatin Bernada Brunović leider verabschieden. Neben dem 21-jährigen Benjamin kämpfen auch Jessica Schaffler (17), Eros Atomus Isler (18) und Samuel Rösch (24) um den Titel „The Voice of Germany“.

Weltstar Rita Ora unterstützt die Kandidaten zwischen den Auftritten. Das Finale läuft am Sonntag ab 20.15 Uhr auf Sat.1.