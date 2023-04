Titos Graffiti mit Badehose geht viral (FOTO)

Ein Wandgemälde in Rovinj (Kroatien), das den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Josip Broz Tito, zeigt, wie er entspannt in einer Badehosen unter Palmen auf den Brijuni-Inseln liegt, hat kürzlich Aufmerksamkeit erregt.



Der Künstler Boris Bare spricht in einem Interview mit Telegraf.rs über seine Inspiration zu diesem Kunstwerk und betont, dass es keine politische Botschaft enthält, sondern lediglich das glückliche und entspannte Leben von Tito auf den Brijuni-Inseln darstellen soll.

Das Wandgemälde wurde als Teil eines größeren Projekts erstellt, bei dem rund 50 weitere Wandmalereien gestaltet wurden, die sich in der Nähe des Tito-Gemäldes befinden.

„Die Wandbilder wurden als Teil des Retail Parks in Rovinj erstellt. Eines von etwa 50 Wandbildern war das Thema ‚Sommer und Rovinj‘, und unter all diesen Wandbildern habe ich auch eines von Tito gemalt, der sich unter den Palmen von Brijuni sonnt und vergnügt. Das Wandbild hat keine politische Botschaft, aber ich wollte ein leichtes Leben und Glück zeigen. Und da Tito einen großen Teil seines Lebens auf Brijuni verbrachte, kam mir die Idee, dieses Wandbild an einem Teil der Wand zu malen“, sagte Boris Bare.

Bare ist der Künstler hinter dem Wandgemälde „Balkan Spy“ am Kulturzentrum „Grad“, das vor 5 Jahren geschaffen wurde.