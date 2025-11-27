Tödliche Hai-Attacke: Frau stirbt – Zweites Opfer schwer verletzt

Tödliches Drama an Australiens Ostküste: Ein Hai attackierte zwei junge Menschen im Meer vor Crowdy Bay. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Eine junge Frau ist bei einem Haiangriff an der australischen Ostküste tödlich verunglückt. Der Vorfall geschah in Crowdy Bay in der Nähe des Campingplatzes Kylies Beach, etwa 350 Kilometer nördlich von Sydney. Nach Polizeiangaben aus New South Wales befanden sich beide Opfer im Alter von etwa zwanzig Jahren. Ein männliches Opfer überlebte den Angriff mit schweren Verletzungen und wurde per Lufttransport in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden bestätigten, dass die beiden Personen miteinander bekannt waren.

Rettungseinsatz vor Ort

Am frühen Morgen wurden die Rettungskräfte zum Unglücksort alarmiert. Bei deren Eintreffen hatten Zeugen bereits mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. Für die junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch vor dem Eintreffen der Notärzte. Die Haiart konnte bislang nicht identifiziert werden. Behördenvertreter bemühten sich um eine Sichtung des Raubfisches und erhielten dabei Unterstützung von lokalen Organisationen, die Drohnen für die Suche einsetzten. Als Vorsichtsmaßnahme wurden sämtliche Strände der Umgebung vorübergehend gesperrt.

Gefährliche Gewässer

Laut offiziellen Statistiken verloren in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits drei Menschen in Australien durch Haiangriffe ihr Leben. Erst im September kam ein Surfer in einem Vorort von Sydney bei einer solchen Attacke ums Leben. Für Menschen stellen vor allem drei in den australischen Gewässern heimische Arten eine Gefahr dar: Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie.

